Femminicidio di Tiziana Vinci, Umberto Efeso accusa i figli: "Me l'hanno messa contro"

“Non dovevi mettermi contro i figli”, sarebbero queste le parole pronunciate da Umberto Efeso dopo la prima coltellata inferta alla ex moglie Tiziana Vinci, prima di portare a compimento il femminicidio. È quanto riferito dalla collega della vittima che avrebbe assistito al delitto, ora messa nero su bianco dopo l’udienza di convalida del fermo. Dopo l’aggressione mortale, inoltre, il 57enne avrebbe confessato l’omicidio in una nota vocale inviata al datore di lavoro e in un altro messaggio audio inviato a un amico. Efeso, sostanzialmente, sosteneva di aver ucciso l’ex moglie perché quest’ultima gli avrebbe messo i figli contro.

Le parole di Umberto Efeso durante il delitto

Come riporta RaiNews Umberto Efeso, raggiunta la villa di Alessandro Laghezza a La Spezia dove lavorava insieme alla ex moglie – lui come autotrasportare, lei come governante – avrebbe impugnato il coltello e di fronte a una collega della vittima l’avrebbe colpita a morte.

Dopo la prima coltellata il 57enne avrebbe detto: “Non dovevi mettermi contro i figli” per poi proseguire con i fendenti mortali. Tre, secondo gli inquirenti.

ANSA I carabinieri di fronte alla villa di Alessandro Laghezza, dove si è consumato il femminicidio di Tiziana Vinci. L’ex marito Umberto Efeso, reo confesso, la accusava di avergli messo i figli contro

Ansa scrive che durante l’aggressione la collega avrebbe tentato di difendere la donna, ma Efeso l’avrebbe minacciata puntandole il coltello. La sua testimonianza ora fa parte della convalida del fermo.

La mattina di lunedì 18 agosto, infatti, è stato convalidato l’arresto di Umberto Efeso di fronte al gip Tiziana Lottini. RaiNews aggiunge che è stata confermata l’ipotesi di reato di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dal vincolo coniugale.

Il femminicidio di Tiziana Vinci

I fatti risalgono al 13 agosto. Quella mattina Tiziana Vinci, 54 anni, si trovava nella villa di proprietà dell’imprenditore Alessandro Laghezza dove lavorava come governante. Insieme a lei c’era una collega. Quest’ultima ha raccontato al gip Lottini che Umberto Efeso sarebbe arrivato all’improvviso nel locale lavanderia con il coltello già aperto e in un attimo avrebbe iniziato a colpire la ex moglie.

Tre coltellate, due sul fianco e una al torace, hanno fatto stramazzare la 54enne sul pavimento in una pozza di sangue. Dopo l’aggressione, e dopo aver minacciato la collega che ha provato a difendere la donna, Efeso si è dato alla fuga. Poco dopo si è presentato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri di Ceparana per costituirsi.

Dal mese di aprile Tiziana Vinci e Umberto Efeso non vivevano più insieme e dall’inizio dell’estate l’uomo era stato raggiunto da un ammonimento del Questore ed era obbligato a indossare il braccialetto elettronico, risultato poi non funzionante. Da tempo l’uomo vessava la donna con pedinamenti e minacce, stalking e gelosia ossessiva.

I messaggi vocali inviati dopo la tragedia

Dopo aver ucciso l’ex moglie Umberto Efeso, mentre si allontanava, avrebbe inviato una serie di messaggi vocali a più persone. Il primo sarebbe arrivato proprio alla collega della vittima, testimone del femminicidio: “Digli a tutti che sto andando a consegnarmi. Tanto la vita mia era già finita”.

Il secondo lo avrebbe inviato al datore di lavoro, Alessandro Laghezza, alle 11:48. Nell’audio Efeso avrebbe chiesto perdono per il suo gesto ma allo stesso tempo avrebbe accusato la moglie di aver creato un conflitto tra lui e i figli: “Devono piangere amaro, la devono tenere sulla coscienza. Loro l’hanno ammazzata, io l’amavo ma moglie. Era la vita mia mia moglie“.

L’ultimo, infine, lo avrebbe inviato a un suo amico in tre tempi. Secondo Ansa il 57enne avrebbe riferito all’amico di aver ucciso la moglie, “ma l’hanno ammazzata i figli” perché “hanno condizionato il cervello della madre”. Nel mentre, diretto verso la caserma di Ceparana, Efeso avrebbe abbandonato il coltello in una boscaglia, la stessa che infine ha indicato per far sì che gli inquirenti rinvenissero l’arma del delitto.