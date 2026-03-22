Femminicidio di Valentina Sarto, Vincenzo Dongellini accusa la donna di avere "un coltello e voleva colpirmi"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Vincenzo Dongellini, il 49enne arrestato per il femminicidio di Valentina Sarto, cerca di scagionarsi sostenendo che anche la moglie avrebbe provato ad accoltellarlo. Lo ha detto di fronte il gip, raccontando la violenta lite sfociata nell’omicidio come un’aggressione reciproca. Una versione non convincente per il giudice, che ha convalidato la custodia cautelare in carcere.

La versione di Vincenzo Dongellini

Dongellini ha parlato dell’omicidio della moglie, avvenuto in casa a Bergamo il 18 marzo, nell’interrogatorio con il gip Federica Gaudino, alla presenza della legale, l’avvocata Stefania Battistelli e del pm Antonio Mele, al quale la sera dell’arresto non aveva risposto.

“Non volevo ucciderla” avrebbe affermato, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, riportando una dinamica inverosimile in cui, secondo quanto emerso dall’ordinanza del giudice, cadrebbe in contraddizione.

ANSA

Le accuse a Valentina Sarto

Il 49enne ha raccontato come l’omicidio sia arrivato al culmine dell’ennesima lite, iniziata già la sera prima: secondo la sua versione, i due si sarebbero “strattonati reciprocamente” per poi addormentarsi e proseguire la mattina seguente.

Al loro risveglio avrebbero ripreso la disputa a suon di insulti e minacce da parte del marito, fino a quando Valentina Sarto, sostiene ancora Dongellini, avrebbe preso un coltello.

A quel punto anche il marito avrebbe afferrato una lama e tornati sul letto si sarebbero colpiti “reciprocamente” in “ginocchio”.

Il 49enne ha ammesso di aver sferrato due dei fendenti letali al collo, sostenendo però che la terza coltellata al torace sia stata accidentale, cadendo entrambi sul pavimento.

L’ordinanza sul femminicidio

Una ricostruzione che non risulterebbe credibile secondo il gip, anche alla luce delle 19 coltellate subite dalla vittima, contro i tagli superficiali al collo e alla pancia del marito, “assolutamente compatibili” con il tentativo della donna di difendersi.

Dongellini avrebbe anche affermato come la 41enne lo avrebbe supplicato di non ucciderla, passaggio che andrebbe in contrasto con la versione dell’aggressione reciproca.

Riguardo ai gesti di autolesionismo, inoltre, il giudice ritiene che il 49enne se li sia inferti dopo essersi reso conto di che cosa aveva combinato o per “alleggerire la propria posizione“.

Nell’interrogatorio in ospedale, dove è tornato per precauzione e piantonato, l’indagato ha negato di aver violato alla moglie di andare in palestra, motivo che secondo il nuovo compagno della vittima sarebbe stato alla base degli ultimi litigi.