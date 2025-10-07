Femminicidio di Veronica Abaza a Gela, Lucian Stan l'avrebbe "uccisa a mani nude" per poi ripulire il sangue

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Veronica Abaza, 64 anni, è stata uccisa dal compagno con pugni, calci e urti, nella loro casa a Gela. Lucian Stan, 40 anni, è stato arrestato per femminicidio. L’autopsia ha chiarito le cause: politrauma cranico-toraco-addominale, dovuto alla smisurata violenza usata su di lei dal compagno, che aveva provato inoltre a depistare indagini e perquisizioni.

Femminicidio di Gela, l’autopsia di Veronica Abaza

L’autopsia ha confermato la ferocia del femminicidio di Veronica Abaza, la donna di 64 anni trovata senza vita sabato 4 ottobre nella sua abitazione di via Amendola, a Gela, quartiere San Giacomo.

L’esame medico-legale, disposto dalla Procura e condotto all’ospedale Vittorio Emanuele, ha rivelato lesioni multiple e profonde, compatibili con un violento pestaggio avvenuto a mani nude.

Il femminicidio di Veronica Abaza è avvenuto a Gela in via Amendola

La violenza di Lucian Stan

Secondo il referto, la vittima presentava un grave politrauma cranico-encefalico, lesioni toraciche e addominali dovute a compressione e urti ripetuti contro superfici rigide.

Il medico legale ha inoltre accertato segni di soffocamento meccanico e la frattura di diverse costole, che avrebbero provocato un collasso cardiaco fatale. Nessuna traccia di arma bianca o oggetto contundente: tutto indica che l’aggressione sia avvenuta esclusivamente con la forza fisica.

L’esito dell’autopsia ha smentito in modo netto la versione fornita dal compagno della donna, Lucian Stan, 40 anni, anch’egli di origine rumena, che aveva sostenuto che la morte fosse dovuta a una caduta accidentale o a un malore improvviso, forse aggravato dall’alcol.

I risultati medico-legali, tuttavia, hanno escluso questa ipotesi, fornendo elementi determinanti per l’accusa di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo.

La ricostruzione del delitto

Secondo la ricostruzione della Procura di Gela, diretta da Salvatore Vella, Stan avrebbe colpito la donna con pugni e calci, continuando anche dopo che lei era caduta a terra. Nel decreto di fermo, gli investigatori parlano di una violenza prolungata e devastante, durante la quale l’uomo avrebbe sormontato la vittima, schiacciandole torace e addome.

Le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno inoltre evidenziato un tentativo di depistaggio: l’uomo avrebbe ripulito parte della scena del crimine, cercando di eliminare tracce ematiche e spostando alcuni oggetti.

Stan avrebbe anche minacciato alcuni connazionali che conoscevano le tensioni familiari, ma la comunità romena locale ha collaborato fornendo informazioni decisive.

Il caso di Veronica Abaza si inserisce in un quadro preoccupante: nel 2025, la Procura di Gela ha aperto circa 150 procedimenti per reati contro le donne, tra cui stalking e maltrattamenti. Gli inquirenti parlano di una “violenza sommersa” che spesso non emerge fino al tragico epilogo, come accaduto in questo caso, dove non risultano precedenti denunce.