Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, Alex Manna "dormiva tranquillo in caserma come fosse a casa"

Il femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato sconvolge per i dettagli emersi: Alex Manna, indagato per l’omicidio, sarebbe stato scorto mentre “dormiva tranquillo” in caserma mentre gli altri erano disperati. Psichiatri e testimoni parlano di assenza di empatia e abilità manipolatoria nella sua possibile messa in scena legata al delitto.

Nizza Monferrato, il femminicidio di Zoe Trinchero

Il femminicidio di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato, colpisce non solo per la brutalità del gesto, ma anche per il comportamento di Alex Manna, il 19enne indagato per l’omicidio. Un uomo descritto come freddo, lucido e sorprendentemente tranquillo nelle ore immediatamente successive al delitto.

A raccontare uno dei momenti più drammatici è Gianluca, il padre di uno dei ragazzi che hanno trovato il corpo di Zoe nel canale. Intervenuto a “Storie italiane” su Rai1, l’uomo ha spiegato di essersi assunto la responsabilità più difficile: avvisare personalmente la madre della ragazza.

“Quando sono arrivato e ho visto Zoe nel canale ho capito subito che era morta” ha raccontato. “Non dava segni di vita. Qualcuno doveva chiamare la mamma, e da genitore l’ho fatto io”.

I sospetti su Alex Manna

Gianluca ha anche riferito di aver sospettato immediatamente di Alex Manna, già sul luogo del ritrovamento del corpo. Una convinzione che si è rafforzata poco dopo, in caserma.

“Faceva un freddo devastante e lui aveva le maniche corte: già lì mi aveva insospettito” ha spiegato. “Poi iniziava a dire che la giacca l’aveva persa correndo, che non la trovava, che non si ricordava”.

“In caserma mio figlio era disperato, Nicolò era disperato, un altro ragazzo era disperato. Lui era in una stanza dopo l’interrogatorio che dormiva tranquillo su una sedia come se fosse a casa. Dormiva spensierato. E il mio rammarico è che io ho sospettato di lui e non sono stato istintivo. Infatti poi l’ho detto a un carabiniere: secondo me è lui, perché è troppo, troppo tranquillo”.

L’analisi di Mendolicchio

In studio è intervenuto anche lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, che ha definito l’immagine di Alex Manna addormentato in caserma “paradigmatica”.

Secondo l’esperto, quel comportamento racconta “la totale assenza di pentimento rispetto al gesto, perché dopo aver commesso questo efferato delitto lui mette in scena tutta una serie di dinamiche per tentare, come dire, di scappare dalla possibilità di essere incolpato di questo delitto”.

Mendolicchio si è detto colpito dalla sua “gelida, fredda incapacità di provare il minimo pentimento, il minimo vissuto emotivo nei confronti di un raptus così violento”. Ha poi allargato lo sguardo al piano culturale, parlando di una generazione maschile cresciuta senza strumenti per distinguere il bene dal male, ancora influenzata da modelli tossici di potere, possesso e controllo sulla donna, mai realmente messi in discussione.