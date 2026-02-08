Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, chi è Naudy Carbone accusato ingiustamente da Alex Manna

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Alex Manna, reo confesso dell’omicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, ha tentato inizialmente di accusare del femminicidio Naudy Carbone. Un tentativo di depistaggio durato poche ore, che ha però messo in serio pericolo Carbone. Il 30enne, infatti, ha rischiato il linciaggio, pur non avendo nulla a che fare con il delitto.

Chi è Naudy Carbone, accusato da Alex Manna

Ma chi è Naudy Carbone e perché è stato scelto da Alex Manna come “colpevole perfetto”? Trentenne di origine africana adottato da una famiglia di Nizza Monferrato, Naudy Carbone è un musicista polistrumentista.

Molto noto in città, in passato ha insegnato all’Accademia Musicale di Savona e spesso ha suonato in festival e in tv come turnista. Oltre a creare una ensemble musicale da lui guidata, ha suonato come timpanista per l’orchestra filarmonica di Helsinki.

ANSA

La carriera da musicista e il rischio di venire linciato

Un musicista conosciuto e stimato, soprattutto nell’ambiente jazz e delle orchestre classica, ma che da qualche anno – come riportato dal Corriere della Sera – ha attraversato un momento di fragilità. Un periodo complicato, durante il quale Naudy Carbone ha avuto atteggiamenti sopra le righe e, a quanto pare, avrebbe aggredito alcuni minorenni in un campetto di periferia.

Agli occhi di Alex Manna, quindi, Naudy Carbone è apparso come la persona ideale da accusare di un delitto che lui stesso aveva commesso. Un perfetto capro espiatorio da dare in pasto a chi cercava un colpevole per la morte di Zoe Trinchero.

Infatti, nella notte tra venerdì e sabato, una trentina di persone si sono radunato sotto la casa di Naudy, pronte a linciarlo, aizzate dai messaggi comparsi sui social con il volto del 30enne, ormai ritenuto da molti il responsabile del femminicidio di Nizza Monferrato.

Il fratello di Naudy Carbone: “Qualcuno dovrà chiedergli scusa”

È stato lo stesso Naudy Carbone, impaurito per quanto stava accadendo, a chiamare i carabinieri. Le forze dell’ordine lo hanno prelevato e portato via, ma non per arrestarlo per aver ucciso Zoe Trinchero – come credevano le persone presenti sotto casa – ma per metterlo al sicuro.

Un intervento provvidenziale, come riconosciuto anche da Ruben Carbone, fratello di Naudy, che ha ringraziato le forze dell’ordine di Nizza Monferrato per essere arrivate tempestivamente.

“Non punto il dito solo sull’amico assassino ma su tutti coloro, e sono davvero tanti, che hanno fatto girare la notizia falsa fin dalle prime ore del mattino. Qualcuno dovrà chiedergli scusa”, ha aggiunto.