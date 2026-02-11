Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, la famiglia di Alex Manna sparisce da casa dopo le minacce

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo il femminicidio di Zoe Trinchero la famiglia di Alex Manna, reo confesso dei fatti di Nizza Monferrato, è scomparsa da Montegrosso d’Asti dove viveva insieme ai quattro figli. Ciò è la conseguenza di presunte minacce ricevute al telefono, per cui i parenti del 19enne hanno scelto di allontanarsi e di sistemarsi in un luogo tenuto segreto.

La famiglia di Alex Manna lascia Montegrosso d’Asti

Come riporta Ansa, i genitori di Alex Manna si sono allontanati da Montegrosso d’Asti e dalla casa in cui vivevano insieme ai quattro figli alle porte del centro abitato.

A portare la famiglia del reo confesso a lasciare il proprio paese di residenza sarebbero state alcune telefonate minatorie ricevute dopo la confessione del 19enne, ora detenuto presso il carcere di Alessandria.

Per questo motivo la famiglia Manna ha scelto di spostarsi verso un’altra località tenuta segreta, una sistemazione più sicura considerato il clima scoppiato dopo il femminicidio.

Non è dato sapere, per il momento, se questa decisione sia stata presa su consiglio di un legale.

L’arresto di Alex Manna è stato convalidato

Martedì 10 febbraio, intanto, l’arresto di Alex Manna è stato convalidato dal gip di Alessandria Aldo Tirone. Il 19enne è difeso dall’avvocata Patrizia Gambino e dal collega Rocco Giuseppe Iorianni del foro di Palmi.

Il capo di imputazione a carico di Manna è cambiato da omicidio volontario a omicidio aggravato dai futili motivi.

L’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero

Contro il ragazzo ci sono “gravi indizi di colpevolezza“, come riportato da Gambino all’Ansa. Iorianni ha assistito all’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero, che ha stabilito che la 17enne fosse ancora viva prima di precipitare per tre metri sul canale, dove infine nella notte tra il 6 e il 7 febbraio è stato trovato il suo corpo.

Sempre Gambino riferise all’Ansa che presto Alex Manna riceverà la visita dei suoi genitori. Dall’autopsia è emerso che Zoe Trinchero riportava un trauma cranico, ma che la morte non sarebbe stata cagionata dai pugni sferrati dal 19enne quella notte. Vi sarebbero anche “segni di trattenimento” e lesioni sul collo, come derivati da un tentativo di strangolamento. Questi risultati smentiscono, quindi, la versione di Manna: sarebbe stato lui a sollevare la 17enne e a gettarla dal parapetto di via San Martino, sotto il quale scorre il canale.

Il linciaggio rischiato da Naudy Carbone

Singolare, in questa vicenda, è quanto subito da Naudy Carbone poco dopo il femminicidio di Zoe Trinchero. Dopo averla uccisa, infatti, Alex Manna è tornato dagli amici e ha raccontato di essere fuggito da un’aggressione del 39enne che in quel momento si stava accanendo contro la ragazza.

Il passaparola ha portato numerose persone a radunarsi sotto l’abitazione di Carbone per minacciarlo e insultarlo anche con epiteti razzisti. “Percepivo tutto quell’odio nei miei confronti e mi sono sentito solo. Ho chiamato i carabinieri. Sono arrivati e mi hanno portato in caserma”, ha raccontato a Repubblica, e ha aggiunto: “Cercavano sollievo. Volevano vendetta” perché “ero il bersaglio più facile, per il colore della mia pelle e per le mie fragilità”.