Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, la rabbia dell'amica contro Alex Manna: "Come puoi dormire?"

Nel caso del femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, i primi esiti dell’autopsia hanno indicato che la 17enne sarebbe stata viva quando è stata gettata nel canale. La confessione di Alex Manna, il cui fermo è stato convalidato, è comunque al vaglio per le sue contraddizioni, mentre in tv l’amica Nessima lo attacca: “Come dormi la sera?”.

Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, i primi esiti dell’autopsia

Zoe Trinchero, 17 anni, è morta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio dopo essere stata gettata in un canale a Nizza Monferrato. I primi accertamenti medico-legali indicherebbero che a causare la morte sia stato il “trauma da precipitazione”, dopo un volo di circa tre metri.

Nel corso dell’autopsia sono state analizzate anche le ferite legate ai colpi ricevuti, ma l’impatto sarebbe stato decisivo.

Come riportato in un servizio di Mattino Cinque, Zoe sarebbe stata trovata in posizione prona, con la testa nel rio. Sono comunque previsti ulteriori accertamenti sui polmoni per verificare l’eventuale presenza di acqua.

La confessione di Alex Manna

In un secondo servizio in trasmissione è stata poi presentata quella che sarebbe la confessione di Alex Manna, che ricostruisce le ore precedenti alla morte di Zoe: “Io e Zoe abbiamo bevuto, poi siamo andati a comprare da mangiare”.

Nel suo racconto, Manna sostiene di avere bevuto “una sola birra” e ipotizza che qualcuno possa avergli messo “qualcosa con effetti stupefacenti”. Poi riferisce che si sarebbero allontanati “perché dovevamo chiarirci” in merito a una relazione passata: “Due o tre anni fa avevamo avuto una relazione, io l’avevo tradita”.

Sulla dinamica dell’aggressione, Manna ha detto di averla “colpita con la mano destra in faccia”, per poi correggersi: “No, non le ho dato solo un pugno, ma è stata una raffica veloce”, aggiungendo che Zoe “si è accasciata e respirava male” e che l’avrebbe presa “dalla schiena” e “tirata dentro il letto del fiume”. In conclusione, il ragazzo ha ammesso anche di non avere chiamato i soccorsi e di aver cercato di depistare le indagini.

La rabbia dell’amica Nessima: “Come dormi la sera?”

A Mattino Cinque l’amica Nessima ha ricordato Zoe come una ragazza “fantastica”, raccontando anche un episodio legato al velo: “Mi diceva: ‘Vorrei tantissimo provarlo anch’io’… Mi preoccupa la cosa che non gliel’ho mai più potuto mettere”.

Nella stessa intervista, Nessima collega l’accaduto a un rifiuto: “Ho saputo che era un rifiuto e un no da parte sua”. E attacca duramente l’indagato per il comportamento dopo i fatti: “Con che pensieri vai a dormire veramente?… Come dormi la sera?”.

Il fermo convalidato di Alex Manna

Secondo ANSA, il fermo di Alex Manna è stato convalidato: resta nel carcere di Alessandria, dove è detenuto dalla sera del 7 febbraio.

“Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, fosse solo perché reo confesso”, ha dichiarato l’avvocata Patrizia Gambino, aggiungendo che “l’accusa resta quella di omicidio aggravato dai futili motivi”.

La legale ha anche riferito che un secondo difensore, Rocco Giuseppe Iorianni (foro di Palmi), affiancherà la difesa e che “ci sono indagini in corso, quindi la vicenda è da trattare in modo delicato”.

Iorianni è andato questa mattina a far visita in carcere al suo assistito e ha poi rilasciato una dichiarazione in merito al movente di Manna: “Va indagato bene e anche noi faremo i nostri accertamenti per capire”.