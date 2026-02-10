Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, presa a pugni ma per l'autopsia è stata fatale la caduta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Zoe Trinchero sarebbe morta a causa della caduta. È questo l’esito dell’autopsia sulla ragazza uccisa a Nizza Monferrato. L’esame eseguito dal medico legale Alessandro Cicchini ha stabiliti che il trauma riportato dalla caduta nel canale sarebbe stato fatale. A gettarla dall’alto è stato Alex Manna, che ha confessato di averla uccisa dopo un approccio andato male.

L’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero

L’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero, la 17enne di Nizza Monferrato uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, è stata eseguita questa mattina, martedì 10 febbraio.

Secondo gli accertamenti, la ragazza era ancora viva quando è stata gettata nel canale da un’altezza di circa tre metri. A buttarla giù è stato Alex Manna, 19 anni, che ha confessato ai carabinieri di aver colpito Zoe con una raffica di pugni al volto.

La confessione di Alex Manna

La confessione di Alex Manna non ha ancora chiarito tutti gli aspetti del femminicidio di Nizza Monferrato. Il 19enne ha raccontato di aver sferrato il primo pugno “senza motivo”, arrivando a ipotizzare di essere stato drogato a sua insaputa.

Secondo il racconto di Manna, lui e Zoe si erano allontanati dal gruppo “perché dovevamo chiarirci”, raccontando che due o tre anni fa avevano avuto una relazione. Circostanza, questa, non confermata dagli amici. Dopo essersi allontanati fino al ponte, i due avrebbero cominciato a parlare e Alex avrebbe colpito Zoe “con un pugno forte e lei si è accasciata a terra”.

Da lì in poi il giovane dice di essere stato preso dal panico e di aver preso la ragazza di schiena e di averla buttata nel canale. “Non so perché non ho chiamato i soccorsi”, ha detto Alex Manna.

Il tentativo di depistaggio

Una volta tornato verso gli amici, poco distanti, un signore avrebbe richiamato l’attenzione del gruppo dicendo che c’era un corpo nel canale.

A chiamare i soccorsi sono stati gli amici. A quel punto Alex Manna ha messo in scena un depistaggio, dicendo che ad aggredirla era stato un ragazzo di colore. L’attenzione si concentra su Naudy Carbone, un musicista di origine africana adottato da una famiglia di Nizza Monferrato.

Sotto l’abitazione di quest’ultimo si raduna un gruppo numeroso di persone, al punto che diventa necessario l’intervento dei carabinieri per metterlo in sicurezza ed evitare il linciaggio.