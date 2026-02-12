Femminicidio di Zoe Trinchero, tutti i dubbi sulla versione di Alex Manna e i tentativi di depistaggio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’arresto di Alex Manna è stato convalidato, ma ciò non scioglie i dubbi sul femminicidio di Zoe Trinchero. La sua versione non convince gli inquirenti né gli amici presenti quella sera. Tanti i punti oscuri del suo racconto, dalla negazione di un tentato approccio sessuale a quel depistaggio con il quale ha tentato prima di scaricare la colpa su Naudy Carbone e poi di attribuire l’aggressione al fumo passivo delle canne consumate dagli amici, o a qualche sostanza che una mano ignota potrebbe aver rilasciato nella birra di quella sera. Bugie, queste, che nonostante la confessione allontanano da lui più parti di credibilità.

Le prime bugie di Alex Manna

Ritorniamo alla notte tra il 6 e il 7 febbraio. Dopo aver colpito Zoe Trinchero e averla gettata nel rio Nizza, il canale nel quale poi la 17enne è stata ritrovata, Manna ha fatto una tappa nell’abitazione della fidanzata dove si è liberato dal giubbotto macchiato di sangue.

Quindi ha raggiunto la comitiva, già intenta a cercare la ragazza, e ha raccontato che il 39enne Naudy Carbone poco prima avrebbe aggredito lui e Zoe, e che lui sarebbe riuscito a dileguarsi lasciando la 17enne nelle mani dell’assalitore. Che, invece, si trovava a casa sua.

Una volta torchiato dai carabinieri, infine, Manna ha confessato ma non è stato in grado di indicare il movente del femminicidio. Ha suggerito che quell’esplosione di violenza potrebbe essere stata causata dal fumo passivo delle canne fumate dagli amici, o addirittura da una non meglio specificata sostanza che ignoti avrebbero immesso nella sua bevanda.

Ha negato, inoltre, di aver tentato un approccio sessuale con la vittima, allontanando da sé l’ipotesi dell’aggressione dovuta a un "no" della ragazza. Alex Manna ha riferito che tra lui e Zoe Trinchero sarebbe nata una discussione mentre parlavano di un presunto tradimento di lui, avvenuto tempo prima nel contesto di una relazione passata. Anche questa sarebbe una bugia: tra Alex Manna e Zoe Trinchero non ci sarebbe mai stata alcuna relazione.

La bugia sulla relazione con Zoe Trinchero

Come anticipato, Alex Manna avrebbe mentito anche sulla relazione con Zoe Trinchero. Relazione mai esistita, secondo la migliore amica della 17enne. "Conoscevo Giulia", dice la ragazza a Storie Italiane il 12 febbraio. Giulia è la attuale fidanzata di Manna.

"Lui ci stava provando con Zoe da un mese e mezzo", dice l’amica della vittima, e "Giulia manco sapeva che Alex quella sera lì era uscito con Zoe", aggiunge, perché la fidanzata del 19enne "quella sera era a lavorare". Non è tutto. "Io sapevo che Alex e Zoe la sera prima avevano avuto una discussione", aggiunge la giovane.

Quel buco di 40 minuti

L’amica sostiene che Zoe sia stata uccisa per un "no". Lui le avrebbe "ficcato un pugno" e non appena si è reso conto che la 17enne stava perdendo i sensi avrebbe aggiunto "altri tre pugni, poi l’ha strangolata e l’ha buttata giù".

In un servizio andato in onda a Mattino Cinque il 12 febbraio viene sottolineato che gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire un buco di 40 minuti durante i quali si è consumato il femminicidio. Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato Zoe e Alex alle 23:30. A mezzanotte e 10, invece, l’occhio elettronico ha ripreso solo Alex. In quei 40 minuti, mentre i due giovani si trovavano in un punto cieco, ha avuto luogo la tragedia.

Il racconto di Naudy Carbone

Naudy Carbone, ricordiamo, è il 39enne indicato da Alex Manna come l’aggressore e che proprio per questo motivo quella notte si è ritrovato un gruppo di circa trenta persone fuori casa pronte a linciarlo. Per questo motivo ha chiamato i carabinieri che lo hanno prelevato e messo in sicurezza.

"Poi ovviamente parlando coi carabinieri si è chiarito tutto", racconta a Mattino Cinque, dato che i carabinieri "in modo tecnico" hanno accertato che Carbone non aveva alcun ruolo nell’aggressione mortale a Zoe Trinchero. "Ho fatto il suo nome per tentare di scamparmela", ha detto Manna agli inquirenti.