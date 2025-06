Femminicidio Eleanor Toci a San Felice a Cancello, marito suicida in carcere: aveva ammesso di averla uccisa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Luzmil Toci si è tolto la vita. Il 31enne si trovava nel carcere di San Maria Capua Vetere (Caserta) per il femminicidio della moglie Eleanor Toci, di cui era reo confesso. Il delitto si era consumato a San Felice a Cancello nel 2024. L’uomo si trovava bel braccio psichiatrico della casa circondariale sammaritana.

Luzmil Toci si è tolto la vita in carcere

Le notizie sono ancora in divenire. Luzmil Toci, 31 anni, nel 2024 aveva confessato il femminicidio della moglie Eleanor Toci a San Felice a Cancello (Caserta), consumatosi di fronte ai figli di 4 e 6 anni.

Mercoledì 11 giugno 2025, intorno alle 13, Toci si è tolto la vita mentre si trovava nel braccio psichiatrico del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo riporta La Presse.

Il 7 febbraio Il Mattino aveva riportato la notizia della perizia psichiatrica ordinata dal gip Pasquale d’Angelo. Secondo il referto Toci, il 9 ottobre 2024 sarebbe stato affetto da schizofrenia acuta. Secondo il documento, quindi, Toci avrebbe agito d’impulso mentre uccideva la moglie.

Il suicidio del 31enne ha portato il garante locale dei detenuti, Pasquale Ciambriello, a una riflessione raccolta da La Presse: “Morire di pena non è un destino. Morire di carcere e in carcere responsabilizza tutti noi che siamo liberi: società civile, politica, amministrazione penitenziaria, terzo settore e volontariato”.

36 suicidi in Italia nel 2025, il commento

Per il momento non è dato conoscere le modalità con cui Luzmil Toci si è tolto la vita. Come anticipato, La Presse ha raccolto un commento del garante campano dei detenuti Pasquale Ciambriello.

Ciambriello spiega che nelle carceri italiane, dall’inizio dell’anno, si sarebbero verificati almeno 36 suicidi tra quelli arrestati con numeri che arrivano anche dalla Campania: “2 a Poggioreale, 1 a Secondigliano, 1 a Santa Maria Capua Vetere e 1 nella Rems di San Nicola Baronia (Avellino)”.

Il garante conclude: “La politica e l’amministrazione penitenziaria non si interrogano mai sul perché accadono. Dobbiamo fare tutti di più”.

Il femminicidio di Eleanor Toci a San Felice a Cancello

Il femminicidio di Eleanor Toci si è consumato nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2024. Da circa un anno Luzmil viveva in Italia, a San Felice a Cancello. Nel 2024 la moglie lo aveva raggiunto insieme ai due bambini.

Intorno alle 5 della mattina il 31 strangolò la moglie senza un motivo: tra i due non ci sarebbe stata alcuna lite. Dopo averla uccisa uscì di casa e andò dal fratello in stato confusionale.

La moglie del fratello, preoccupata per Eleanor, la videochiamò e dall’altra parte risposero i figli della coppia. I bambini mostrarono alla zia il cadavere della madre e dissero: “Papà ha fatto un danno, papà ha ucciso la mamma”. La donna chiamò i carabinieri e l’uomo confessò il femminicidio.