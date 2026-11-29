Federica Torzullo è stata uccisa l’8 gennaio con 23 coltellate dal marito reo confesso Claudio Carlomagno, attualmente in carcere. I familiari della vittima denunciano che proprio sul conto dell’uomo finisce l’assegno unico per il figlio dei due. La sorella della vittima ha spiegato che, considerando che il conto è sequestrato, le quote sono tornate indietro e si deve attendere ulteriormente per riaverle.

Gli assegni a Carlomagno per il figlio

A parlare del problema burocratico che ha al centro l’assegno unico spettante per il figlio di Federica Torzullo è stata la sorella della donna, Stefania. Al Messaggero ha detto che i primi due “sono stati bonificati sul conto di mio cognato“. Poi ha aggiunto: “Considerato che lui (Carlomagno, ndr) è in carcere e il suo conto è sequestrato, gli assegni sono tornati indietro e abbiamo dovuto aspettare ulteriormente per averli. Sono soldi che servono al bambino”.

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I genitori di Federica avevano fatto richiesta per avere l’assegno unico per il bambino, che prima percepiva la madre. In realtà però le due quote sono state inviate sul conto sequestrato di Carlomagno e sono tornate indietro. A pesare c’è anche il mutuo della casa che Federica condivideva con il marito.

“Mio padre sta pagando da quasi un anno il mutuo di quella casa e non gli hanno bloccato nemmeno una rata. Quando ha chiesto spiegazioni in banca – ha spiegato – gli hanno risposto che servono la firma del delegato e del delegante: una è morta e l’altro sta in galera. È assurdo! I miei sono persone semplici, che hanno lavorato per 40 anni, hanno potuto permettersi di sostenere queste spese finora, ma una famiglia monoreddito o che ha già un mutuo sulle spalle?”.

La casa sotto sequestro

La casa per cui si sta pagando il mutuo, in cui vivevano Federica, Claudio e il figlio di dieci anni, si trova sotto sequestro dal giorno in cui la donna è scomparsa. Da allora, il bambino non ha più avuto accesso all’abitazione e, di conseguenza, a tutti i suoi effetti personali.

Il piccolo, che ora vive a casa dei nonni, è riuscito a riavere solo di alcuni degli oggetti a cui teneva di più: il monopattino, le canne da pesca, la PlayStation e il libro del Piccolo principe che gli leggeva la mamma prima di andare a letto. Tutto il resto è stato ricomprato dai nonni.

Stefania Torzullo, sottolineando che “i soldi servono perché mio nipote è rimasto senza niente: era uscito di casa con un paio di pantaloni, una maglietta, una felpa e con quello è stato per 10 giorni”, dice di non voler chiedere favoritismi, “ma che la burocrazia in determinate situazioni venga snellita, chiedo che qualcuno ci aiuti”.

La richiesta di adozione del nipote

Stefania Torzullo ha anche espresso la volontà di fare richiesta per l’adozione del nipote “ma mi viene l’ansia a pensare all’iter infinito che dovrò affrontare”, ha confidato la sorella della vittima.

La donna ha osservato che, essendo il nipote un orfano di femminicidio, “se faccio richiesta di adozione, il giorno dopo dovrebbero concedermela. Perché deve essere una lotta? Noi abbiamo già sofferto abbastanza. Il bambino quest’anno sui quaderni non ha scritto il suo cognome, ma quello nostro: ‘Torzullo’. Ci si è stretto il cuore. Quanto devo lottare per non farlo sentire un orfano a vita?”.

Secondo Stefania Torzullo, la priorità è che il bambino non senta di aver perso tutto, affinché possa “andare avanti per l’amore, non per l’odio. Perché se va avanti per l’odio di quello che ha fatto il padre, che ragazzo diventerà? Voglio che si ricordi che la vita è bella, ancora. Penso di poter fare solo questo. Lo devo a lui e a mia sorella”.