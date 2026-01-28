Anguillara, figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno affidato ai nonni materni e al sindaco Pizzigallo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mentre sono stati chiariti praticamente quasi tutti gli elementi del femminicidio di Federica Torzullo e mentre l’uxoricida reo confesso Claudio Carlomagno si strugge in carcere per il suicidio dei genitori, c’è un altro dramma in corso: quello dell’affidamento del figlio della coppia, un bambino di 10 anni che nel giro di pochi giorni ha perso genitori e nonni paterni. Il bambino per il momento resta ai nonni materni, e al sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo in qualità di tutore. Per il futuro potrebbe forse andare alla zia Stefania, sorella di Federica, ma come chiarisce il legale parlarne adesso è prematuro.

L’affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno

Il Tribunale per i Minori di Roma ha confermato l’affidamento del bambino ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, in qualità di tutore, del figlio di Federica Torzullo. Viene così confermata la decisione già applicata il 17 gennaio.

Per quanto riguarda il futuro dell’affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, si è espresso l’avvocato Carlo Mastropaolo, raggiunto dai giornalisti fuori dalla villetta di Anguillara Sabazia dove vivevano i coniugi.

L’avvocato Mastropaolo si trovava sul posto perché nella giornata di mercoledì 28 gennaio gli investigatori hanno disposto accertamenti tecnici irripetibili sulla casa e sulle auto, come l’estrazione dei dati Gps dalla vettura di Claudio Carlomagno.

Il legale ha chiarito che è prematuro parlare adesso di una richiesta formale di affidamento definitivo alla zia Stefania. Al momento è stato confermato esclusivamente il collocamento temporaneo, mentre le decisioni sull’affidamento definitivo verranno valutate in un secondo momento. “La famiglia deciderà poi in favore di chi”, ha specificato l’avvocato.

Il presunto movente

“Non era intenzione di Federica escludere il padre nella relazione con il figlio: lei era grata al marito per il suo rapporto con il figlio e che Claudio Carlomagno fosse un bravo papà”. Così ha spiegato l’avvocato Carlo Mastropaolo.

Carlomagno aveva invece sostenuto di avere ucciso la moglie, dalla quale si stava separando, nel timore di dover affrontare difficoltà nel vedere suo figlio. Secondo il legale, Carlomagno nella sua confessione avrebbe fornito ”una versione di comodo” che alle sue orecchie è suonata come “scomposta”.

I giocattoli del figlio di Federica Torzullo

Mastropaolo ha poi riferito che, in accoglimento di un’istanza presentata, è prevista la restituzione degli effetti personali del bambino, compresi vestiti e giocattoli.

L’obiettivo è quello di restituirgli, per quanto possibile, almeno una parvenza di quotidianità. Il bambino dal 9 gennaio, ha sottolineato il legale, è stato di fatto strappato alla sua routine abituale.

Ipotesi complice

Interpellato sulla possibilità della presenza di un complice, l’avvocato ha affermato che si tratta di un aspetto che non può essere escluso a priori e che dovrà essere attentamente verificato, insieme agli elementi legati alla premeditazione e alla ricostruzione dettagliata della dinamica del delitto.

La sorella di Federica vuole incontrare Carlomagno

”La sorella di Federica ha chiesto di poter incontrare Carlomagno in carcere: la lettura che va data di questa aspettativa fa capire la determinazione della famiglia Torzullo nel voler arrivare alla verità, che non è ovviamente quella che ha raccontato l’indagato davanti al Gip”, ha aggiunto l’avvocato Carlo Mastropaolo.