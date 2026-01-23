Femminicidio Federica Torzullo, Carlomagno e l'ombra del complice "non identificato" con lui in macchina

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, ma nel suo racconto fornito agli investigatori ci sono diverse cose che non tornano. Dalle tempistiche al movente, fino alla possibile presenza di un complice che potrebbe aver aiutato l’uomo. Gli inquirenti stanno cercando di identificare la persona sconosciuta, inquadrata dalle telecamere, con cui Carlomagno torna a casa in auto alle 14.17 del 9 gennaio. Da chiarire anche la posizione del padre dell’arrestato, arrivato sotto la villetta tra le 7.08 e le 7.17 di quella mattina.

Federica Torzullo forse uccisa la sera precedente

Il capo della Procura di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha dichiarato che nella versione fornita da Claudio Carlomagno in sede di interrogatorio ci sono diverse zone d’ombre e aspetti da chiarire.

A partire dalla tempistica del femminicidio. Stando alla sua versione, avrebbe ucciso la moglie Federica Torzullo all’alba del 9 gennaio, poi avrebbe caricato il corpo in auto e pulito tutto, il tutto in circa 45 minuti.

Una scansione temporale che non convince gli inquirenti. Dall’autopsia, ancora in fase preliminare, è poi emerso la presenza di residui di cibo in fase digestiva nello stomaco e nell’intestino della vittima.

Un dato che potrebbe suggerire che la donna avesse mangiato poco prima di morire, e che sia quindi stata uccisa nella serata precedente o nel corso della notte.

Di certo c’è che, come riporta il Corriere della Sera, attorno alle 22.30 Federica Torzullo aveva parlato al telefono con il nuovo compagno, un uomo con cui aveva una relazione da circa tre anni.

Femminicidio Torzullo, l’ombra del complice

Gli investigatori, riferisce Repubblica, non hanno escluso che Claudio Carlomagno possa essere stato aiutato da un presunto complice, forse nella fase successiva al delitto, un sospetto che potrebbe prendere corpo qualora l’orario della morte dovesse effettivamente slittare alla sera prima.

Ci sono dubbi sul padre del 45enne, Pasquale Carlomagno, che arriva in auto sotto la villetta della coppia alle 7.08 del mattino del 9 gennaio e va via alle 7.17.

Il 69enne avrebbe dichiarato che aspettava il figlio per andare assieme al lavoro: dopo aver citofonato e averlo chiamato al telefono più volte, senza ottenere risposta, è andato via. Alle 7.35 Claudio Carlomagno esce dal cancello di casa in auto, col corpo della moglie nel bagagliaio.

C’è poi la persona al momento non identificata ripresa dalle telecamere in auto con Carlomagno, quando questi torna a casa alle 14.17.

I carabinieri vogliono capire chi era, perché era con lui e se potrebbe aver avuto un ruolo nel femminicidio.

In base agli orari però potrebbe trattarsi del figlio appena preso da scuola, ma servono conferme.

I dubbi sul movente di Claudio Carlomagno

Ci sono poi dubbi sul movente e sulla eventuale premeditazione. Stando al racconto di Claudio Carlomagno, si sarebbe trattato di un delitto d’impeto, avrebbe ucciso la moglie dopo una lite per il timore di perdere l’affidamento del figlio.

Da quanto emerso però i due vivevano da tempo da separati in casa: Federica Torzullo aveva una relazione con un altro uomo dal 2022 e da tempo su base bisettimanale lei andava da lui nelle Marche per il week-end.

La coppia era in fase di separazione, anche se non ancora formalizzata, e stando al racconto di un’amica, Torzullo non aveva intenzione di portare via il figlio.

L’idea della donna, riporta il Corriere della Sera, era di alternarsi nella villetta in modo da far rimanere il figlio nell’abitazione dov’era cresciuto.