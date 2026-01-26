Femminicidio Federica Torzullo, Claudio Carlomagno a rischio suicidio per la catabasi ("discesa agli inferi")

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Alla tragedia del femminicidio di Federica Torzullo, si è aggiunto il doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio. Entrambi sono stati trovati impiccati nel giardino della loro villetta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. A confermare il gesto volontario ci sarebbe una lettera lasciata all’altro figlio. Sono quindi subito state rafforzate le misure di sorveglianza per Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere della moglie, per evitare che possa farsi del male dopo aver appreso la notizia della morte del padre e della madre. Il pensiero va anche al figlio di 10 anni, quel bambino che – secondo Carlomagno – Federica Torzullo avrebbe voluto avere in custodia esclusiva dopo la separazione. L’ipotesi è stata smentita dai familiari della donna, ma aggiunge un tassello alla drammatica vicenda, con la quale proprio il bambino, ora in affido ai nonni materni, dovrà confrontarsi, come confermato dalla criminologa e psicologa Cristina Brasi a Virgilio Notizie.

Il gesto dei genitori di Carlomagno è spiegabile con il senso di vergogna che madre e padre possono aver provato dopo la confessione del figlio Claudio Carlomagno?

“In generale i genitori di un assassino si trovano catapultati in una realtà definita ‘morte psicosociale’, un’esperienza in cui la loro intera percezione del Sé e del mondo viene annientata dal comportamento del figlio o figlia. Il rischio di suicidio in queste persone può non essere solo un effetto di una forma di una depressione, come reazione, ma il risultato di una complessa interazione tra meccanismi cognitivi interni, pressioni sociali esterne e la distruzione traumatica dell’identità personale e pubblica”.

È possibile che si possa provare anche un senso di colpa?

“Sicuramente occorre distinguere in modo rigoroso tra vergogna e senso di colpa, che sono due emozioni morali che, pur essendo spesso correlate, portano ad azioni diverse. Il senso di colpa emerge da una valutazione negativa di un comportamento specifico (“Ho fatto qualcosa di male”), mentre la vergogna deriva da una valutazione negativa globale del Sé (“Io sono qualcosa di male”). Per il genitore di un assassino, il crimine del figlio non viene vissuto solo come un evento esterno, ma come un riflesso di un proprio difetto”.

I comportanti che ne possono derivare, quindi, sono diversi?

“Sì, la vergogna è un’emozione “disrompente” e “searing” (bruciante) che colpisce il cuore dell’identità. A differenza del senso di colpa, che spinge alla riparazione, alla confessione e alla riconnessione sociale, la vergogna induce un desiderio incoercibile di scomparire, nascondersi o morire. È associata a un senso di rimpicciolimento, inutilità e impotenza, e trasforma il dolore in un’esperienza totale per cui il suicidio appare come l’unica via d’uscita logica”.

Può avere influito anche l’idea di non essersi accorti della gravità della situazione?

“Uno dei tormenti centrali dei genitori di assassini riguarda in effetti la propria apparente cecità di fronte ai segnali premonitori del crimine. Va premesso che però la situazione è complessa: il legame tra genitori e figli non è soltanto un rapporto biologico, ma la costruzione stratificata di un’immagine ideale, che viene alimentata da anni di cure, sogni e investimenti emotivi. Di fronte alla comparsa di segnali che sono contrastanti, come comportamenti violenti o tratti antisociali, la mente di un genitore si trova a gestire il contrasto tra il “figlio amato” e la realtà di un “individuo pericoloso”. In questo caso può essere minacciato persino l’equilibrio psicologico del genitore stesso. Per proteggersi da questo disagio insopportabile, si attivano dei meccanismi di difesa involontari che portano a una vera e propria distorsione della realtà”.

Quindi si tenta di “cancellare” ciò che non si accetta?

“Inizialmente, i genitori tendono a razionalizzare i dati, interpretando i campanelli d’allarme non come sintomi di una patologia o di un intento criminale, ma come semplici crisi passeggere, fasi critiche o reazioni a stress esterni. Questo processo è alimentato da un forte bias di conferma, che spinge la mente a isolare solo i ricordi positivi del figlio, ignorando o sminuendo sistematicamente ogni prova contraria. Si arriva così così a una “chiusura prematura”: una volta trovata una spiegazione rassicurante, il genitore smette di porsi domande per evitare l’incontro con una verità che distruggerebbe il suo mondo”.

Quindi non è un comportamento volontario?

“Esatto, questa forma di cecità non deve essere confusa con la negligenza deliberata; si tratta, al contrario, di una strategia di sopravvivenza psichica. Riconoscere che il proprio figlio è capace di atti atroci significherebbe per il genitore ammettere il fallimento totale della propria funzione educativa e morale. Tuttavia, quando il crimine emerge e la difesa crolla, l’impatto è devastante. La scoperta trasforma la negazione in un senso di colpa paralizzante, dove il genitore si sente responsabile per non aver protetto le vittime o per aver permesso, con il proprio silenzio, che l’atto accadesse. Questo passaggio traumatico può essere capace di trascinare il genitore verso forme estreme di disperazione, inclusa l’ideazione suicidaria”.

⁠Ora sarebbe a rischio di compiere un gesto analogo anche lo stesso Carlomagno?

“Sì, nel campo della psichiatria forense e della criminologia, il profilo di un individuo che si trova nella posizione di Claudio Carlomagno è classificato a rischio di suicidio estremamente elevato. Questa vulnerabilità non è solo una reazione emotiva, ma il risultato di diversi fattori di rischio che creano una “tempesta perfetta” a livello psichico. Un primo elemento è certamente l’impatto del suicidio dei genitori. La letteratura scientifica è concorde nel sottolineare come il suicidio parentale rappresenti uno dei predittori più forti per lo sviluppo di comportamenti autolesionistici nella prole. In secondo luogo, va considerata la specificità del reato. Sebbene l’accusa sia di uxorididio, il fatto che il crimine abbia innescato il suicidio dei genitori carica l’evento di un peso psicologico paragonabile al “parricidio simbolico”. Infine, l’ambiente carcerario funge da amplificatore del rischio. I detenuti condannati per omicidio presentano già un rischio di suicidio 3,1 volte superiore rispetto alla popolazione carceraria comune. In questo scenario, la notizia del suicidio dei genitori agisce come una spinta devastante, capace di annientare ogni residua capacità di adattamento e reazione”.

Quindi la sorveglianza rafforzata è necessaria…

“Esatto. L’attuale condizione di Carlomagno, sottoposto a sorveglianza a vista, è la diretta applicazione clinica di queste evidenze. È una misura necessaria per contrastare quella che viene definita “catabasi”, una discesa agli inferi psicologica dove l’ideazione letale appare, agli occhi del soggetto, come l’unica via di fuga possibile dall’insostenibilità della realtà”.

⁠Come potrà essere supportato il figlio ora e/o in futuro?

“La condizione del bambino, di 10 anni, rappresenta un caso esemplare di ciò che la letteratura scientifica definisce ‘orfano speciale’. Questo termine identifica quei minori che perdono la madre per mano del padre, trovandosi improvvisamente privati di entrambe le figure di riferimento primarie, poiché una è vittima del reato e l’altra è detenuta o suicida. Il trauma vissuto non è un semplice lutto: viene distrutta la base sicura del minore e se ne annienta il sistema di accudimento. In questo caso, inoltre, vengono a mancare contemporaneamente anche i nonni, figure vicarie essenziali per la stabilità emotiva”.

Cosa può provare, quindi?

“Il bambino si trova immerso in un logorante conflitto di lealtà: da un lato c’è l’immagine del padre come genitore affettivo, dall’altra quella del carnefice. Una conseguenza possibile è un profondo senso di colpa per non aver potuto “salvare” la situazione. Per questo, da un punto di vista psicopatologico, c’è un rischio estremamente elevato di rischio di sviluppare un Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) o un lutto complicato. La natura violenta della perdita e il tradimento della fiducia, infatti, impediscono una normale elaborazione del dolore”.

È importante, quindi, un supporto per evitare che le conseguenze possano trascinarsi nel corso della vita?

“La ricerca scientifica mostra che i figli di genitori morti per suicidio mostrano un rischio di atti autolesivi quasi 3 volte superiore rispetto alla popolazione generale, con picchi di pericolo che si manifestano paradossalmente quando il figlio raggiunge la stessa età che aveva il genitore al momento del gesto estremo. Il suicidio dei nonni paterni aggrava ulteriormente il quadro clinico e sociale, a causa del cosiddetto ‘courtesy stigma’ o stigma per associazione. Il bambino può arrivare a percepire la propria identità familiare come “contaminata” o intrinsecamente malvagia agli occhi della comunità, vivendo la scomparsa dei nonni non solo come un ulteriore lutto, ma come un abbandono definitivo che conferma l’instabilità e la pericolosità del mondo esterno”.

Cosa si prevede in questi casi, che tipo di intervento?

In questo scenario la Legge 4/2018 garantisce l’accesso gratuito a percorsi di psicoterapia specialistica per la rielaborazione dei traumi profondi, oltre a borse di studio e alla facoltà di cambiare cognome per recidere il legame pubblico con il genitore condannato e mitigare lo stigma sociale. L’obiettivo finale di tali interventi è favorire quello che la ricerca chiama ‘crafting subverses’: la possibilità per il bambino di riprendere il controllo sulla propria narrazione di vita, affinché la tragedia familiare non diventi l’unico elemento che definisce la sua intera esistenza futura”.