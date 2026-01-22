Femminicidio Federica Torzullo, dubbi di Bruzzone sull'arma e "situazione peggiore, ci sarebbe un complice"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono ancora molti dubbi sul femminicidio di Federica Torzullo, confessato da suo marito, Claudio Carlomagno. La criminologa e psicologa forense, Roberta Bruzzone, non si è detta convinta delle parole dell’assassino reo-confesso e ha ipotizzato uno “scenario peggiore” con la presenza anche di un complice.

Femminicidio di Federica Torzullo: le ultime

Dopo la confessione di Claudio Carlomagno – che ha spiegato modi e tempi con cui ha ucciso sua moglie, Federica Torzullo – proseguono le indagini per accertare la veridicità delle sue parole e per i tanti punti oscuri di questa vicenda.

Dall’arma del delitto che non è ancora stata rinvenuta alla possibilità della presenza di un complice, del femminicidio di Anguillara Sabazia, ha parlato a “La Vita in Diretta”, su Rai Uno, la nota criminologa Roberta Bruzzone.

I dubbi di Roberta Bruzzone sulla confessione

Bruzzone è fin da subito tranchant nel suo intervento. “Cosa non mi convince delle parole di Carlomagno? Tutto. Non mi tornano i tempi, non mi torna assolutamente il movente”, spiega. Per la donna è improbabile che questi abbia deciso di uccidere la moglie per timore di perdere l’affidamento del figlio, come pure ha spiegato ai pm. “Sappiamo benissimo che lei come padre lo stimava, lo riteneva assolutamente adeguato. Non è probabile che la madre volesse sottrarre il padre al suo figlio, perché era un padre di cui lei riconosceva il valore”, aggiunge.

Sono però tante le cose che non tornano all’ospite del programma che confessa un timore. “Io temo che la situazione sia molto peggiore di quanto in realtà ci immaginiamo. Non escludo ci sia stato un complice perché, se davvero vogliamo collocare il tutto fuori dalla premeditazione, allora un complice diventa un elemento abbastanza realistico. Se invece lui aveva già pianificato, allora a quel punto i tempi diventano molto più compatibili, soprattutto se avesse già scavato prima quella buca”, dice Bruzzone.

Per la criminologa, il racconto di Carlomagno è una “narrazione distorta che serve a offrire la versione più appetibile dei fatti e quella con meno conseguenze”, un modo, a suo dire, di proteggere un eventuale complice.

Il nodo dell’arma del delitto

Uno dei nodi ancora da sciogliere è quello dell’arma del delitto che Claudio Carlomagno ha confessato di aver gettato in un campo con un canale. Nonostante le ricerche, questo risulta essere ancora disperso. Inoltre, nel suo colloquio con gli inquirenti, ha spiegato di aver trovato la lama nel bagno e che questo fosse lì perché serviva a riparare il bidet che era otturato.

Tale versione non convince Roberta Bruzzone che ha etichettato questo passaggio della sua confessione come “surreale”. “Non ha alcun senso, utilizzare un coltello per sturare un bidet mi sembra una roba già di per sé piuttosto improbabile”, fa notare. Infine, aggiunge: “Credo proprio che ci sia una dimensione molto più oscura in questa storia, che sia una narrazione costruita in maniera anche abbastanza grossolana per coprire qualcosa di ben più grave”.

Altro elemento della vicenda è la visita del padre di Carlomagno che sarebbe giunto a casa della coppia alle sette di mattina, poco dopo l’assassinio di Federica Torzullo. Per Bruzzone, questa si tratta di “una strana coincidenza” e di “uno scenario da indagare”. Parlando del genitore, aggiunge: “Forse aveva intuito che c’era qualcosa che non andava, che era in corso una sorta di escalation, che magari ci fosse una volontà negativa, malevola e distruttiva verso questa donna”.

Le parole della criminologa

Già in precedenza, l’esperta aveva parlato della vicenda in più contesti. Nello stesso programma aveva parlato di overkilling e provato a spiegare cosa si celasse dietro questo omicidio, poi tornata a parlarne con un post sui propri canali social. Qui è partita dal dibattito pubblico che si è scatenato perché, per la prima volta, potrebbe venire contestato il nuovo reato di femminicidio, introdotto con l’articolo 577-bis del codice penale che prevede l’ergastolo e che riconosce in esso un delitto specifico.

“Questa è una storia agghiacciante. Una storia di violenza. Una storia di manipolazione. Una storia di malvagità. In questa vicenda ci sono tutte le componenti che, chi si occupa di violenza di genere da anni, riconosce come segnali di un’escalation letale: il controllo, la svalutazione, la progressiva erosione dell’identità, la perdita di consapevolezza del pericolo”, scrive cercando di ricostruire la relazione che Federica Torzullo aveva con il marito ora accusato di femminicidio e occultamento di cadavere.

“Che oggi il femminicidio venga contestato in modo formale non è solo un traguardo giuridico. È anche il segno di un ulteriore passo verso il baratro perché è sempre più evidente una verità scomoda: queste dinamiche sono estremamente difficili da intercettare in tempo. E molto spesso le donne che si trovano in una condizione di rischio non ne hanno piena consapevolezza, non perché siano deboli, ma perché la manipolazione funziona proprio così: anestetizza l’allarme, normalizza l’abuso, confonde il confine tra amore e pericolo”, chiosa Bruzzone.