Femminicidio Federica Torzullo, i 40 minuti sospetti di Claudio Carlomagno dalla premeditazione ai complici

L’ipotesi della premeditazione sull’omicidio di Federica Torzullo si fa strada tra gli inquirenti. La versione dei fatti di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’assassino della moglie 41enne nella casa di Anguillara, convince sempre meno la procura di Civitavecchia, secondo cui l’uomo aveva già pianificato il delitto.

La ricostruzione di Claudio Carlomagno

A non tornare nella ricostruzione di Carlomagno rilasciata ai magistrati sono soprattuto le tempistiche: circa 40 minuti in cui il 40enne avrebbe spiegato di aver ucciso la moglie e di averla seppellita nella fossa scavata dietro il deposito dell’azienda.

Troppo poco tempo per i magistrati, i quali sospettano sia che la buca fosse già stata preparata, sia il possibile coinvolgimento di qualcun altro che possa aver aiutato l’uomo prima, durante o dopo il delitto.

I sospetti della procura di Civitavecchia

Come ricostruito dalla trasmissione Mattinocinque, le indagini della procura di Civitavecchia tenderebbero sempre di più verso la la programmazione da parte di Carlomagno nelle settimane precedenti al delitto, commesso tra la sera dell’8 e le prime ore del mattino del 9 gennaio.

Secondo quanto ipotizza il procuratore capo Alberto Liguori, l’uomo però avrebbe agito prima di quanto programmato dopo una discussione con la moglie sulla separazione.

Il femminicidio di Federica Torzullo

Alla base del delitto, infatti, ci sarebbe stata la decisione di Federica Torzullo di separarsi e di trasferirsi in due appartamenti distinti per mettere fine a mesi di crisi coniugale. Una soluzione condivisa soltanto all’apparenza dal marito, che nel frattempo avrebbe coltivato l’idea di uccidere la moglie.

“L’accelerazione della decisione già da tempo maturata – ha spiegato il procuratore – di disfarsi di Federica arriva nel periodo natalizio quando Federica, stanca e provata dall’ostruzionismo di Agostino (Claudio), gli dà l’ultimatum: dopo le feste di Natale ognuno si sarebbe dovuto trasferire in domicili diversi da quello familiare: il minore sarebbe rimasto nella villa familiare e, a turno, ognuno dei genitori si sarebbe alternato nel ruolo di educatore”.

Secondo quanto riferito da Liguori, la 41enne avrebbe deciso di mettere in atto il progetto al ritorno da un viaggio in Basilicata, programmato per l’11 gennaio 2026, e sarebbe tornata con decisione sull’argomento la sera dell’8 gennaio con Carlomagno, che avrebbe reagito uccidendola.