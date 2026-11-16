Femminicidio Federica Torzullo, i genitori urlano in aula contro Claudio Carlomagno: "Devi marcire in carcere"

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“Maledetto! Hai rovinato la vita di un bambino, anche la sua!”, queste le urla di disperazione lanciate dalla madre di Federica Torzullo, durante la nuova udienza per il femminicidio della figlia che vede imputato il marito reo confesso Claudio Carlomagno. Anche il padre della vittima, Stefano Torzullo, non ha contenuto la rabbia. “Guardaci!”, ha gridato a Carlomagno. “Devi marcire in carcere“, hanno aggiunto i genitori della donna uccisa ad Anguillara Sabazia.

La rabbia dei genitori in aula

Lunedì 16 novembre, presso la Corte d’Assise del Tribunale di Roma, si è tenuta la nuova udienza del processo a carico di Claudio Carlomagno, imputato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo. In aula, oltre all’uomo, erano presenti i genitori della vittima.

In un breve estratto video mostrato sul piccolo schermo da Ore 14, possiamo vedere il disperato sfogo della coppia, che all’indirizzo dell’imputato ha rivolto tutto il dolore. “Maledetto! Hai rovinato la vita di un bambino, anche la sua”, ha gridato la madre.

ANSA

“Guardaci! Guardaci!”, ha urlato poi il padre della donna. Poi: “Devi marcire in carcere”. Nel corso della mattina i giudici hanno ascoltato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia che, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, hanno condotto gli accertamenti specialmente sulle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il momento in cui, la sera dell’8 gennaio, Federica Torzullo rientrava nella sua abitazione di Anguillara Sabazia per poi non uscire più.

A margine dell’udienza, ai microfoni dell’Ansa, Stefano Torzullo ha spiegato: “Abbiamo dovuto sopportare anche i vari tentativi di depistaggio da parte di Carlomagno e dieci giorni di attesa fino al ritrovamento del corpo”. Il corpo di Federica, infatti, era stato rinvenuto solamente il 18 gennaio in un terreno dell’azienda del reo confesso.

Il messaggio della sorella di Federica Torzullo

Parlando con l’Ansa a margine dell’udienza, la sorella di Federica, Stefania Torzullo, ha ricordato come “la violenza psicologica in alcuni casi” non sia “facile da vedere”. “Il messaggio che voglio dare alle donne è ‘se non siete sicure andatevene'”, ha aggiunto. Poi ha riavvolto il nastro ed è tornata al momento della scomparsa della sorella.

“Lo dissi da subito che era stato lui“, dice all’Ansa, e aggiunge: “La sera stessa sono tornata in caserma a denunciare non la scomparsa ma l’assassinio di mia sorella“. Sulla vicenda “ci sono cose che ancora dobbiamo sapere e spero vengano fuori”, ha concluso.

Il femminicidio e il racconto di Claudio Carlomagno

Come anticipato, Federica Torzullo è stata uccisa nella notte tra l’8 e il 9 gennaio nella sua abitazione di Anguillara Sabazia (Roma). Secondo l’autopsia, la donna sarebbe stata colpita 12 volte con “una lama affilata lunga tra 8 e 10 centimetri”, riporta Il Messaggero citando gli atti presenti nel faldone portato al processo. “Mi sono sentito vuoto”, ha detto Claudio Carlomagno al procuratore di Civitavecchia durante l’interrogatorio del 21 giugno.

Secondo la sua versione, avrebbe ucciso la moglie alle 7 del mattino del 9 gennaio. Federica, stando a quanto riferito da Carlomagno, stava per entrare nella doccia e lui l’avrebbe raggiunta nel bagno, dove i due avrebbero iniziato a litigare sull’affidamento del figlio di 9 anni. La vittima, infatti, aveva deciso di separarsi dal marito.

“Ho preso il coltello che stava nel bidet e le ho detto che questa cosa poteva finir male“, ha raccontato. In quel momento la moglie avrebbe reagito: “Lei mi ha spinto e mi sono fatto un piccolo graffio sul petto”, quindi “non ho realizzato più niente e ho sferrato la prima coltellata sul collo”. La moglie “si è accasciata” ed “è spillato sangue”, quindi Carlomagno avrebbe infierito.

Quindi sono arrivati gli altri fendenti inferti “in rapida successione”, secondo l’autopsia, dopodiché Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco agli stracci usati per ripulire l’abitazione dal sangue. Secondo i pm, invece, avrebbe tentato di dare fuoco al cadavere. Un testimone ha riferito che alle 7:50 avrebbe notato del fumo provenire dall’abitazione. L’accusa, inoltre, sostiene che il reo confesso abbia ucciso la moglie perché non tollerava l’idea della separazione.