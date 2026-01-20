Femminicidio Federica Torzullo, l'autopsia racconta tutta la ferocia: 23 coltellate, ustioni e gamba amputata

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’autopsia sul cadavere di Federica Torzullo racconta tutta la ferocia con cui è stata uccisa. L’esame del corpo dopo il femminicidio di Anguillara Sabazia è straziante: 23 coltellate, di cui 19 a collo e volto. Poi ustioni, persino una gamba amputata, quella sinistra, da uno scavatore meccanico. La donna avrebbe provato a difendersi. Il marito, Claudio Carlomagno, è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere: rischia l’ergastolo, al momento non ha rilasciato alcuna confessione.

L’esito dell’autopsia

Martedì 20 gennaio l’autopsia sul cadavere di Federica Torzullo, effettuata all’obitorio dell’Istituto di medicina legale della Sapienza di Roma, ha evidenziato che la donna sarebbe stata uccisa da 23 coltellate.

Di queste, secondo LaPresse, 4 avrebbero lasciato i segni sulle mani, a dimostrazione di come abbia provato a difendersi: le altre 19 sarebbero invece state inferte tra volto e collo.

Il colpo mortale al collo

Il colpo mortale sarebbe stao proprio uno di quelli sferrati al collo, col decesso che sarebbe avvenuto in seguito alla lesione dei vasi arteriosi.

Colpiti anche addome e bacino, con un coltello a lama bitagliente.

L’autopsia è stata effettuata dalla dottoressa Benedetta Baldari per la Procura di Civitavecchia, dal professor Giulio Sacchetti per la difesa, dal professor Gino Saladini per parte civile (figlio), e dal dottor Antonello Cirnelli per parte civile (genitori).

Claudio Carlomagno rischia l’ergastolo

Al momento l’unico indagato è Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere.

Dopo averla assassinata avrebbe tentato di farla a pezzi e di dar fuoco al corpo prima di seppellirlo in una buca, scavata nel terreno all’interno della ditta di famiglia.

Sul cadavere, infatti, sono state riscontrate ustioni, sul viso ma anche su braccia e torace.

Segnalata anche una gamba amputata, quella sinistra, da uno scavatore meccanico: il mezzo, nell’azione a cucchiaio della benna, ha anche schiacciato il torace.