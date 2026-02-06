Femminicidio Federica Torzullo, nella lettera di Claudio Carlomagno al figlio "non c'è nessun pentimento"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel caso del femminicidio Federica Torzullo spunta la lettera che Claudio Carlomagno, marito e assassino della donna, ha scritto al figlio. La missiva è stata recapitata ai nonni del bambino. L’avvocato della famiglia Torzullo ha riferito che nel test non ci sarebbe “alcun riferimento al pentimento”.

La lettera di Claudio Carlomagno al figlio

Carlo Mastropaolo, avvocato della famiglia Torzullo, ha confermato che Claudio Carlomagno ha scritto al figlio dopo il femminicidio della moglie. Il legale ha dichiarato a Mattino Cinque: “Ai nonni del piccolo è stata recapitata una lettera per il bambino. Per motivi di privacy non posso divulgarne il contenuto ma posso dire che nelle parole dell’indagato non c’era alcun riferimento al pentimento o a Federica”.

L’avvocato Mastropaolo ha anche confermato che Stefania, la sorella di Federica, ha avanzato la richiesta di poter incontrare Carlomagno in carcere: “Assolutamente sì. Per ragioni di opportunità non ho ancora depositato la richiesta di autorizzazione in Procura, in considerazione dell’imminente funerale di Federica, per non accavallare gli appuntamenti. Aspetterò la prossima settimana per depositarla”.

Cosa non torna nel racconto di Claudio Carlomagno

Ospite della trasmissione Mediaset, l’avvocato Carlo Mastropaolo ha anche ribadito cosa non tornerebbe nel racconto di Claudio Carlomagno in merito alla morte della moglie Federica Torzullo.

Le sue parole: “Fin dalla confessione di Carlomagno, la stessa Procura ha affermato che non tornano tempi e modalità di consumazione del reato e dell’occultamento del cadavere. Il procuratore di Civitavecchia ha detto: ‘O c’è la premeditazione o un complice‘. Io non escludo né l’una né l’altra ipotesi, così come sta facendo la Procura che sta proseguendo le indagini”.

Il legale ha poi aggiunto: “Il tema raccontato da Carlomagno presenta una serie di incoerenze oggettive sui tempi di consumazione del reato, di cancellazione delle prove, di trasporto della salma fino al luogo dove poi è stata sepolta”.

L’avvocato Mastropaolo ha detto ancora: “Ci sono delle modalità di occultamento del cadavere che lasciano pensare alla premeditazione”.

Mattino Cinque ha dedicato anche un servizio ai misteri del femminicidio di Federica Torzullo.

Tra questi, spicca l’arma del delitto che Carlomagno ha raccontato di aver gettato in un torrente a pochi chilometri da Anguillara ma che non è stata ancora ritrovata.

L’uomo, inoltre, ha riferito di aver usato un coltello da cucina, ma l’autopsia ha evidenziato ferite causate da un’arma a doppia lama.

Carlomagno avrebbe anche detto di aver trovato il coltello in bagno, ma la colf ha dichiarato di non aver mai visto oggetti del genere in quella stanza.