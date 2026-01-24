Femminicidio Federica Torzullo, per Bruzzone è un'"esecuzione": la frase sulle "fantasie" di Carlomagno

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica del femminicidio che ha visto vittima ad Anguillara Federica Torzullo. Ad uccidere la 41enne con 23 coltellate è stato il marito Claudio Carlomagno che, dopo il ritrovamento del cadavere della donna in un terreno nei pressi della sua azienda, ha confessato l’omicidio. Tuttavia, la sua versione, secondo gli inquirenti, presenta diverse incongruenze e zone d’ombra. Anche per la criminologa Roberta Bruzzone tanti punti della vicenda non tornano.

Roberta Bruzzone sulla morte di Federica Torzullo: “Mi sembra un’esecuzione”

“Mi pare difficile conciliare quello che è accaduto con un dolo di impeto, questo tipo di personalità pianifica, progetta, gusta proprio nella fantasia quello che sta per accadere. A me sembra proprio un’esecuzione“, ha dichiarato Roberta Bruzzone, intervenuta nella trasmissione televisiva Quarto Grado.

Gianluigi Nuzzi, conduttore del programma, nell’udire la parola “gusta” è sobbalzato. La criminologa ha quindi spiegato più dettagliatamente il suo ragionamento.

ANSA

“Sì – ha argomentato Bruzzone – se la gusta prima l’esecuzione, nel senso che fantastica, cioè si gusta in qualche modo la punizione che sta per infliggere. Questo è un omicidio di grandissimo impatto dal punto di vista simbolico”.

“La donna – ha aggiunto – non viene solo uccisa, viene depersonalizzata completamente, annientata dal punto di vista dell’aspetto, del volto”.

Bruzzone su Claudio Carlomagno: “Rabbia esplosa perché c’era un progetto”

“Questo è normalmente compatibile con una rabbia di matrice narcisistica. Solitamente questo tipo di delitto non matura in pochi istanti, è qualcosa che sedimenta e viene coltivato nel tempo. Questo è un tipo di rabbia che esplode perché c’è un progetto”, ha concluso Bruzzone.

Cosa ha rivelato l’autopsia sul corpo della vittima

L’autopsia sulla salma della donna 41enne è stata eseguita nei giorni scorsi e ha rivelato che Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, 19 delle quali le sono state inferte sul collo e sul viso.

Carlomagno avrebbe poi infierito sul cadavere. Dall’esame sono emerse ustioni al volto, al collo, alle braccia e nella parte superiore del torace.

I fendenti hanno raggiunto con forza anche l’addome, il bacino e gli arti inferiori. L’intera gamba sinistra è stata amputata, mentre il torace è stato schiacciato dall’azione a cucchiaio della benna-scavatrice usata per seppellire il corpo della donna.

Per quel che riguarda le ustioni, il marito ha dichiarato che non sono state da lui provocate volontariamente. Si è giustificato dicendo che sono state causate mentre stava tentando di dar fuoco ad alcune stoffe e al telefonino della moglie. Anche questo è uno dei punti del caso su cui gli inquirenti stanno provando a fare luce.