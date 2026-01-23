Femminicidio Federica Torzullo, prelevate parti di stomaco e trovato cibo in chimizzazione: autopsia decisiva

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La versione fornita da Claudio Carlomagno sul femminicidio da lui perpetrato su Federica Torzullo non convince fino in fondo gli inquirenti. Per questo proseguono le indagini per fare luce sui punti oscuri legati all’uccisione della donna. Il marito le ha tolto la vita tra l’8 e il 9 gennaio, usando un coltello. Nelle scorse ore i medici legali hanno svolto l’autopsia, che è ancora in fase preliminare. Al momento non si esclude totalmente che l’imprenditore di Anguillara possa essere stato aiutato da un complice.

Federica Torzullo, prelevate parti di stomaco e intestino: autopsia decisiva

I maggiori sospetti degli investigatori riguardano l’orario in cui è stata uccisa la 41enne. Il marito ha confessato di averla uccisa alle prime luci dell’alba del 9 gennaio, intorno alle 6:30. Chi indaga non esclude che invece l’omicidio sia avvenuto la sera dell’8 gennaio. Un dettaglio non da poco che, se confermato, potrebbe aprire nuovi scenari sul caso.

I medici legali che hanno svolto l’autopsia, come riporta La Repubblica, hanno prelevato parte dello stomaco e dell’intestino. Un’operazione che ha permesso di riscontrare nel corpo di Torzullo la presenza di residui di cibo in chimizzazione, ossia in fase digestiva.

Se tale elemento fosse confermato, vorrebbe dire che la 41enne avrebbe mangiato poco prima di morire, il che spingerebbe a credere che sia stata accoltellata a morte dal marito dopo cena e non all’alba del giorno successivo.

L’accertamento relativo alla chimizzazione non è definitivo e dovrà essere confermato con altre analisi effettuate dai carabinieri del Ris.

Il capo della Procura di Civitavecchia, Alberto Liguori, senza giri di parole, ha spiegato alla stampa nelle scorse ore che in riferimento al femminicidio permangono diverse “zone d’ombra”.

Femminicidio di Anguillara, i dubbi sulla confessione di Claudio Carlomagno

Gli inquirenti stanno cercando di capire se Carlomagno sia stato aiutato da un complice. Sotto la lente di ingrandimento ci sono i movimenti di suo padre Pasquale che, come è emerso dalle indagini, la mattina del 9 gennaio ha fatto tappa alla villetta del figlio. All’abitazione è giunto alle 7:08 restando per nove minuti davanti al citofono. Alle 7:17 se ne è andato.

Claudio ha sostenuto che il padre stava cercando le chiavi di un furgone aziendale della loro ditta e che dopo non aver ricevuto alcuna risposta se ne è andato.

Dopo diciotto minuti lo stesso Claudio lascia la casa con la sua auto, una Kia, nel cui baule c’era il cadavere della moglie. Non viene escluso per ora che Pasquale possa avere aiutato il figlio a trasportare il corpo della donna. C’è però un elemento che depone a favore del genitore: quest’ultimo ha chiamato diverse volte il figlio in quel lasso di tempo, il che fa presupporre che stesse realmente cercando qualcosa, senza però riuscire a contattare Claudio.

Altro fatto su cui far luce è l’identificazione dell’individuo che il 9 gennaio torna assieme a Carlomagno nella villetta di quest’ultimo. L’imprenditore ha dichiarato di essersi disfatto del cadavere della moglie intorno alle 11, seppellendolo in un terreno vicino all’azienda di famiglia.

Le telecamere di via Costantino, dove la coppia viveva, alle 14:17 inquadrano tale persona con cui Carlomagno torna a casa. Si sta lavorando per dare un nome e un cognome a questa “ombra” e per capire se abbia avuto un ruolo nel femminicidio.

Gli accertamenti che potrebbero segnare la svolta nelle indagini

Gli approfondimenti sul dato inerente al cibo in fase di chimizzazione nello stomaco di Federica, al tipo di alimento in questione e a quale punto della digestione si trovasse saranno probabilmente cruciali per stabilire l’orario dell’uccisione. E una volta stabilito con certezza ciò, si scoprirà se la versione fornita da Carlomagno sia quella corrispondente alla verità oppure se bisognerà scavare ulteriormente per comprendere come è maturato il massacro della 41enne.