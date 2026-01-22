Femminicidio Federica Torzullo, si cerca il coltello usato da Claudio Carlomagno: l'avrebbe trovato in bagno

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I Ris sono alla ricerca del coltello con cui Claudio Carlomagno avrebbe ucciso la moglie Federica Torzullo. L’arma si troverebbe in un corso d’acqua ad Anguillara Sabazia, dove l’omicida reo confesso l’avrebbe gettata. Il dettaglio è stato rivelato nella confessione con cui Carlomagno ha ammesso l’omicidio della moglie.

La ricerca dell’arma del delitto di Federica Torzullo

Seguendo le indicazioni di Claudio Carlomagno, i Ris dei carabinieri stanno cercando in un fossato il coltello con cui l’uomo avrebbe ucciso la moglie Federica Torzullo.

Gli uomini del Reparto investigazioni scientifiche stanno esaminando il corso d’acqua con strumenti per l’individuazione di oggetti metallici nella speranza di ritrovare l’arma del delitto.

Mediaset

Carlomagno si sarebbe disfatto dell’arma con cui ha ucciso la moglie dopo aver tentato di bruciarne il corpo. Non riuscendoci, lo avrebbe seppellito vicino al deposito di famiglia con un escavatore.

La confessione del femminicidio

È stato lo stesso Carlomagno a indicare il fossato in una frazione di Anguillara Sabazia come il luogo in cui avrebbe gettato il coltello con cui ha ucciso la moglie.

Il dettaglio è stato rivelato durante la confessione che l’uomo ha reso in procura, durante un interrogatorio durato 5 ore. Fin da subito Carlomagno era il principale sospettato per l’omicidio di Federica Torzullo.

Durante la confessione, l’omicida reo confesso avrebbe rivelato alcuni dettagli sul femminicidio, che avrebbe commesso alla fine di una lite con la moglie sulla separazione.

Il movente non sarebbe legato alla relazione che Torzullo aveva con un altro uomo. Carlomagno ha dichiarato di non essere stato a conoscenza del legame al momento del delitto.

L’uomo sostiene invece che avrebbe ucciso la moglie per paura di perdere l’affidamento del figlio dopo la separazione.

La dinamica spiegata da Carlomagno

Carlomagno ha anche spiegato con precisione come sarebbe avvenuto l’omicidio di Federica Torzullo e cosa sarebbe accaduto nelle fasi immediatamente successive.

Dopo la lite, Carlomagno avrebbe aggredito la moglie nel bagno della loro villetta, uccidendola con un coltello che aveva trovato proprio nella stanza, prima delle 7 del mattino.

L’uomo avrebbe poi ripulito dalle tracce di sangue l’appartamento e avrebbe avvolto il corpo della moglie con dei teli e lo avrebbe messo nel bagagliaio della propria auto, portandolo quindi al deposito dove poi il cadavere di Torzullo è stato ritrovato.

Qui, Carlomagno avrebbe spostato il corpo nel cassone di un autocarro, cercando di dare fuoco al cadavere, ma non ci sarebbe riuscito.

Da qui la decisione di seppellirlo proprio nel terreno del deposito. Avrebbe recuperato le chiavi di un escavatore con cui ha scavato la fossa in cui ha seppellito il cadavere.

Avrebbe infine lavato l’autocarro in cui aveva tentato di bruciare il corpo della moglie e, solo dopo, avrebbe buttato l’arma del delitto nel fosso indicato ai Ris.