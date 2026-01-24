Femminicidio Federica Torzullo, trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: è suicidio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono stati trovati senza vita i genitori di Claudio Carlomagno, l’imprenditore accusato del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il padre, Pasquale, gestiva l’impresa insieme al figlio, mentre la madre, Maria Messenico, era una poliziotta in pensione ed ex assessora alla sicurezza del Comune di Anguillara. Era stata lei ad accompagnare il figlio a sporgere denuncia per la scomparsa di Federica. La prima ipotesi dei carabinieri giunti sul posto, in via Tevere, è il suicidio. C’è una lettera di addio.

Morti i genitori di Claudio Carlomagno

Sono stati trovati senza vita in casa i genitori di Claudio Carlomagno. L’uomo è attualmente in carcere con l’accusa di femminicidio, per la quale ha confessato, della moglie Federica Torzullo.

La donna, risultata scomparsa da circa inizio mese, è stata ritrovata all’interno di una fossa creata da Claudio con un mix di ghiaia e sabbia per nasconderne l’odore. Durante la confessione ha dichiarato il suo movente: il rischio di affidamento alla moglie dell’amato figlio. Sembra però che Federica lo ritenesse un buon padre e che non avesse minimamente intenzione di allontanarlo dal figlio, né lo avesse mai minacciato in tal senso.

I genitori dell’assassino sono stati trovati impiccati nella loro abitazione in via Tevere ad Anguillara. I carabinieri che hanno scoperto i corpi stanno indagando sull’ipotesi di suicidio vista anche la lettera lasciata al figlio.

Il ruolo del padre nell’omicidio

Torna subito alla mente, in questi primi momenti di confusione seguiti al ritrovamento dei corpi di entrambi i genitori di Claudio, l’ipotesi del coinvolgimento del padre nell’omicidio di Federica. Infatti, la mattina del 9 gennaio, Pasquale aveva raggiunto con il proprio furgone la casa dove si era o si stava compiendo il femminicidio.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’uomo arrivare sotto casa della coppia alle 7:17, quando si ipotizza che l’omicidio fosse ancora in corso o appena concluso; lo si vede varcare il cancello, suonare e pochi minuti dopo risalire sul furgone per allontanarsi. Secondo quanto si sa al momento, Pasquale non avrebbe ricevuto risposta al citofono e per questo sarebbe andato via.

Il 22 gennaio Pasquale e la moglie sono stati riascoltati dagli inquirenti per il possibile coinvolgimento nel femminicidio della donna. Dalle ultime informazioni note, Claudio avrebbe mentito ai carabinieri quando, durante la denuncia, non ha dichiarato che i due si stavano separando e avrebbe mentito anche ai familiari, coinvolgendoli nelle ricerche della donna che aveva già ucciso. Inoltre potrebbe aver mentito anche al padre, inducendolo a fornire una versione falsa dei suoi spostamenti, e alla suocera, inviandole un messaggio con il telefono della figlia la mattina del nove per farle credere che fosse ancora viva.

Chi sono Pasquale Carlomagno e Maria Messenio

I genitori di Claudio hanno chiesto scusa per quanto compiuto dal figlio. Sono stati entrambi trovati morti nella loro abitazione. Si tratta di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. Pasquale lavorava insieme al figlio nell’azienda sotto sequestro dove è stato trovato il corpo di Federica.

Maria Messenio, di 65 anni, era un’ex poliziotta in pensione che aveva prestato servizio a Roma. Svolgeva il ruolo di assessora alla sicurezza del Comune di Anguillara. Si era dimessa dall’incarico il 20 gennaio scorso, in concomitanza con l’accusa nei confronti del figlio per l’omicidio della moglie.

Sarebbe stata proprio Maria ad accompagnare Claudio, insieme ai suoceri, a sporgere denuncia per la scomparsa di Federica nel pomeriggio del 9 gennaio.