Femminicidio Genini, scontro tra Nuzzi e Francesco Dolci: “Spengo e ce ne andiamo”

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante una puntata di Quarto Grado uno scontro tra Francesco Dolci e Carmelo Abbate sul caso attorno alla morte e alla profanazione del corpo di Pamela Genini ha coinvolto anche il conduttore Gianluigi Nuzzi. Durante la trasmissione sono stati diffusi anche alcuni messaggi tra Genini e Dolci e si è parlato degli ultimi sviluppi delle indagini sulla profanazione del corpo della ragazza.

Lo scontro tra Dolci e Nuzzi

Il giornalista Carmelo Abbate e Francesco Dolci, amico ed ex compagno di Pamela Genini, indagato per la profanazione del corpo della ragazza, si sono scontrati durante una puntata di quarto grado.

Abbate, senza fare riferimento diretto a Dolci, ha dichiarato: “Aggirarsi di notte sotto casa di una ragazza incappucciata significa essere un malintenzionato. Come lo è chi entra di notte nel cimitero”.

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A quel punto Dolci è intervenuto, interrompendo Abbate. Il conduttore Gianluigi Nuzzi è intervenuto: “Vuole che se ne vada via anche Abbate? Così rimane da solo, io spengo le luci e me ne vado” ha dichiarato il presentatore.

I messaggi di Dolci a Genini

Durante la trasmissione sono stati anche fatti ascoltare alcuni messaggi audio tra Pamela Genini e Francesco Dolci, in cui la ragazza gli racconta della sua vacanza in Sardegna con una coppia di amici.

Dolci risponde al messaggio prima scherzosamente e poi con tono serio, intimando alla ragazza di non registrarsi in hotel a proprio nome e di stare molto attenta.

Lo stesso Dolci ha spiegato in studio che quei messaggi erano successivi a un’aggressione molto grave da parte di Gianluca Soncin, il fidanzato di Genini ora a processo per averla uccisa. Dolci avrebbe quindi avuto Paura che l’uomo potesse rintracciare la ragazza per farle del male.

Gli ultimi sviluppi sul caso della profanazione del corpo di Genini

Durante Quarto Grado sono anche stati riportati alcuni dettagli sulle indagini sulla profanazione del corpo di Pamela Genini.

Sulla lapide di plastica sarebbero state individuate delle impronte che non corrisponderebbero a nessuna delle persone titolate a toccare la bara. Al momento non hanno un significato preciso.

Il coltello che è stato trovato a casa di Dolci è passato in mano al medico legale che sta eseguendo la seconda autopsia per valutare la compatibilità dello stesso con il taglio della testa.