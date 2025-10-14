Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta accetta l'ergastolo in una lettera: perché non vuole l'appello

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Filippo Turetta rinuncia all’appello e accetta l’ergastolo. Il giovane, in carcere per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha reso pubblica la decisione attraverso una lettera. I suoi legali avevano già messo a punto un articolato ricorso per contestare la premeditazione, ma Turetta ha deciso di non cercare sconti di pena. Il processo d’appello è previsto per il 14 novembre.

Filippo Turetta rinuncia al ricorso in appello

La lettera scritta da Filippo Turetta è arrivata in questi giorni negli uffici giudiziari di Venezia che si occupano del femminicidio di Giulia Cecchettin. Resta però in piedi il ricorso in appello presentato dalla Procura di Venezia dopo la sentenza di primo grado per chiedere il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking.

L’udienza del 14 novembre, quindi, dovrebbe tenersi comunque e concentrarsi solo su questi due punti sollevati dall’accusa.

Gino Cecchettin, padre di Giulia

La condanna all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Reo confesso, Turetta si trova in carcere dal 25 novembre 2023, ovvero dal giorno in cui era tornato in Italia dopo l’arresto avvenuto in Germania.

Fermato a bordo di un autobus, Turetta si era dato alla fuga dopo aver ucciso l’ex fidanzata 22enne l’11 novembre 2023 con 75 coltellate. Turetta aveva stilato una lista di “cose da fare” prima dell’ultimo incontro con Giulia Cecchettin, elemento che ha indotto i giudici del primo grado a condannarlo anche per la premeditazione del delitto.

Il delitto aveva scosso l’opinione pubblica italiana e aperto un sentito dibattito sui femminicidi e sulla violenza contro le donne. La sorella Elena e il padre di Giulia, Gino Cecchettin, sono stati protagonisti di una campagna molto intensa su questi temi.

La lettera di Filippo Turetta

La lettera di Filippo Turetta per la rinuncia all’appello va in contrasto con il percorso intrapreso dai suoi avvocati, almeno stando al fatto che i legali Giovanni Caruso e Monica Cornaviera avevano già depositato un ricorso.

I difensori, infatti, miravano a smontare le accuse sulla premeditazione. Secondo quanto riportato dalla stampa, la decisione di non presentare ricorso sarebbe dovuta anche al clima pesante che Filippo Turetta sta vivendo in carcere, dove è stato oggetto di minacce.

Nella lettera Filippo Turetta avrebbe parlato di “sincero pentimento” e avrebbe scritto chiaramente di accettare la condanna all’ergastolo comminata nei suoi confronti per l’omicidio dell’ex fidanzata 22enne Giulia Cecchettin.