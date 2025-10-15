Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha accettato l'ergastolo: quali sarebbero i benefici

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Non ci sarà alcun processo di secondo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, nessuna udienza, come invece era previsto per il 14 novembre. A un mese esatto dal giorno in cui Filippo Turetta (e i familiari della vittima) avrebbero dovuto riaffrontare i giudici per l’Appello, il ragazzo ha inviato una lettera alla Procura generale, alla Procura ordinaria, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Appello, comunicando la decisione di rinunciare al nuovo processo. A Virgilio Notizie, la psicologa e criminologa forense, Cristina Brasi, ha spiegato le possibili ragioni dietro questa scelta, compresi i possibili benefici.

La lettera di Filippo Turetta

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il 24enne già condannato all’ergastolo in primo grado, si è detto “sinceramente pentito”.

Filippo Turetta è in carcere dal 25 novembre 2023, dalla sua cella ha scritto una lettera in cui avrebbe esplicitato di voler alzare “bandiera bianca”per decisioni che“sono legate al clima che si è creato intorno a lui”, in particolare “l’aggressione in carcere da parte di un detenuto, le minacce subite, la pressione mediatica”.

Gino Cecchettin, il padre di Giulia

A influenzarlo sarebbe stato anche il rifiuto di Gino Cecchettin di accogliere, per il momento, la sua istanza di giustizia riparativa.

Cos’è la giustizia riparativa

Il rifiuto del padre di Giulia Cecchettin fa riferimento a un approccio che coinvolge sia la vittima sia l’autore del reato, in un percorso che prevede un dialogo oltreché un confronto, a cui è sempre presente anche una terza parte che funge da mediatrice.

Lo scopo, che non ha nulla a che fare con sconti di pena né ne dà diritto, è di agevolare la comprensione reciproca, la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell’autore, che possa giovare a tutti gli attori in campo.

Introdotta come misura organica con il decreto legislativo 150/2022 (Riforma Cartabia), è previsto che vi si possa fare ricorso in qualunque momento: prima, durante o dopo l’iter giudiziario.

È costituita da una serie di incontri (nel caso, anche uno solo) ed è necessaria l’adesione volontaria di tutti coloro che ne sono coinvolti, a partire dall’autore del reato e naturalmente compresa la vittima o i suoi familiari.

Il ricorso della Procura di Venezia

A presentare ricorso contro la sentenza di primo grado, arrivata due anni fa, è stata però anche la Procura di Venezia, in questo caso per ottenere le aggravanti di crudeltà e stalking.

Nei mesi scorsi gli avvocati di Filippo Turetta, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, avevano invece impugnato la sentenza chiedendo la concessione delle attenuanti generiche e l’esclusione della premeditazione.

L’intervista a Cristina Brasi

Cosa può spingere una persona condannata in primo grado a rinunciare al ricorso in Appello, come nel caso di Filippo Turetta?

“L’analisi di una situazione di questo tipo non può limitarsi alla mera interpretazione giuridica. La scelta è un indicatore comportamentale significativo nella fase post-condanna, che è essenziale per valutare anche la possibilità di reinserimento sociale della persona in questione. La rinuncia al ricorso, o l’accettazione della sentenza è un fattore che incide direttamente sulla valutazione del rischio di recidiva e sulla futura ammissione a misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale. La valutazione di questa decisione è cruciale per il Tribunale di Sorveglianza, perché influisce direttamente sulla percezione della disponibilità del reo a conformarsi e a intraprendere un percorso rieducativo”.

Cosa può accadere, quindi, a chi si trova già in carcere e decide di accettare la sentenza di primo grado?

“Se vogliamo entrare più nello specifico, occorre ricordare che la rinuncia al ricorso è intimamente legata all’inizio di un processo che si chiama di desistance (desistenza dal crimine), che è un percorso non lineare e psicologicamente complesso che richiede la rottura con una precedente “carriera criminale”. L’accettazione della condanna è un primo passo per definire una nuova identità. Dal punto di vista della riabilitazione, la rinuncia è una dimostrazione di volersi conformare ai principi del modello Risk-Need-Responsivity (RNR), che è legato a sua volta all’intervento di correzione”.

Di cosa si tratta?

“Questo modello richiede che l’individuo accetti la pena e si indirizzi verso la riduzione di alcuni comportamenti come ad esempio l’atteggiamento antisociale. La rinuncia al ricorso, quindi, può essere vista come la prima azione di “approccio” verso la creazione di un piano di vita non criminale. La vera svolta si ha quando la persona sposta il proprio Locus of Control verso l’interno e si convince di poter influenzare positivamente il proprio futuro. Ecco che rinunciare all’Appello è la manifestazione di questa internalizzazione: la sua risocializzazione dipende ora dalle scelte compiute in carcere, accettando che la battaglia legale non è più la via principale per il miglioramento della sua posizione”.

Ci possono essere anche vantaggi da un punto di vista legale, visto che la Procura comunque ha presentato ricorso per chiedere alcune aggravanti?

“Potrebbe avere anche un forte fondamento legale e strategico. L’accettazione della colpa è riconosciuta come un fattore mitigante, sia nella fase di sentencing che nella successiva esecuzione penale. La rinuncia all’Appello costituisce una prova inequivocabile di questa accettazione. Il vantaggio quindi è tangibile, anche se rimane la necessità di clinica di distinguere tra un “rimorso genuino” (che implica un lavoro emotivo profondo e doloroso) e un “pentimento di facciata” (una manipolazione per ottenere benefici futuri”.

Nel caso specifico di Filippo Turetta, che cosa cambia per lui concretamente?

“Un condannato in una posizione analoga a Turetta, dove le evidenze sono schiaccianti, potrebbe valutare il ricorso come una battaglia quasi certamente persa in aula. Mantenere l’Appello dà un’immagine di negazione della responsabilità e resistenza al sistema, ritardando l’accesso al percorso rieducativo e prolungando il tempo in un regime detentivo più duro. La rinuncia immediata, sebbene comporti l’accettazione formale della pena più severa, accelera invece il percorso verso l’esecuzione della pena esterna (come per esempio in affidamento o con permessi), e la presa in carico da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.). Il soggetto, in sostanza, sceglie di auto-condannarsi per accelerare il proprio percorso di risocializzazione”.

Quanto influisce, invece, la pressione mediatica?

“Non è un fattore marginale: agisce come una forza esterna, crea un vero e proprio ‘processo parallelo’ o ‘mediatico’ che, attraverso l’opinione pubblica e l’emotività, può interferire con il anche con l’attività del giudice e la capacità del sistema investigativo-giudiziario di rimanere neutrale. L’eccessiva pubblicità, soprattutto se carica di dettagli emotivi (a differenza di una mera narrazione dei fatti), aumenta significativamente i bias contro l’imputato. Questa interferenza si estende fino alla valutazione post-condanna”.

Quindi interessa non solo il reo, ma anche altri attori?

“Gli esperti forensi, inclusi gli psicologi, possono essere suscettibili al context effect o ad altri bias cognitivi, dove informazioni irrilevanti possono influenzare la valutazione della salute mentale del condannato. La pressione mediatica non si limita a influenzare il processo; essa costituisce una forma di punizione aggiuntiva, spesso definita adverse media coverage. Gli effetti psicologici sull’autore di reato possono essere altrettanto gravi e manifestarsi in depressione, ansia, e l’acquisizione di uno stigma sociale così intenso da portare all’auto-isolamento (diventare un recluso) e alla paura di ritorsioni da parte della comunità (community backlash)”.

Anche le condizioni del carcere possono influire, specie nei rapporti con altri detenuti?

“Sicuramente, insieme anche al clima sociale interno perché insieme sono riconosciuti come fattori che possono condizionare anche la recidiva. Le istituzioni penitenziarie non sono semplici luoghi di custodia, ma ambienti complessi la cui ‘Qualità Morale della Vita’ (Moral Quality of Prison Life – MQPL) influenza direttamente il successo della riabilitazione. La ricerca dimostra che un’alta qualità morale (caratterizzata da decenza, sicurezza per il detenuto, professionalità e coerenza del personale, e alto livello di autonomia personale) supporta esiti migliori e riduce invece il rischio di recidiva dopo il rilascio. Un clima positivo, che supera la soglia di legittimità percepita dai detenuti, favorisce un maggiore engagement (coinvolgimento) nei programmi di trattamento, aumenta la motivazione al cambiamento e rafforza l’alleanza terapeutica con lo staff. In un contesto di alta MQPL, il detenuto ha lo “spazio” e la sicurezza per “lavorare su sé stesso”, rendendo possibile la crescita e lo sviluppo personale”.

Quindi citare l’episodio di aggressione subita in carcere da parte di Turetta può fare riferimento a questo tipo di dinamiche?

“Va considerato che in un contesto carcerario, la rinuncia rapida al ricorso è interpretabile come una scelta strategica mirata a garantire la sicurezza personale, ma non solo. Dimostrando immediata conformità e ‘responsivity’, il detenuto consegue benefici operativi su più fronti. In primo luogo migliora il proprio iter di riabilitazione: la buona condotta e l’adesione ai programmi, avviati contestualmente all’accettazione della condanna, sono fattori critici che incidono positivamente sulla valutazione del rischio e sull’accesso ai benefici penitenziari. In secondo luogo, si neutralizza il rischio di contagio: se un detenuto è preoccupato dall’influenza criminale (Deviancy Training, DT) esercitata dai pari devianti, la dimostrazione attiva di responsabilità, come la rinuncia al ricorso, è il mezzo più rapido per sollecitare il personale a destinarlo a percorsi di trattamento intensivo e a ridotta promiscuità criminale. Infine, il condannato ottiene garanzia istituzionale: il detenuto che rinuncia minimizza il rischio legale percepito dall’istituzione e promette cooperazione”.