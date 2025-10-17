Femminicidio Giulia Cecchettin, il testo della lettera di Filippo Turetta per accettare l'ergastolo: "Pentito"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Filippo Turetta ha dichiarato di accettare l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, senza ricorrere ai gradi successivi, manifestando pentimento e assumendosi le sue responsabilità. L’imputato quindi non parteciperà al processo d’appello previsto per il 14 novembre, mentre l’accusa insiste per riconoscere crudeltà e stalking.

Filippo Turetta accetta l’ergastolo

Una lettera scritta in prima persona, per assumersi definitivamente la responsabilità del femminicidio di Giulia Cecchettin e comunicare che accetta l’ergastolo, non intendendo spingersi oltre.

Filippo Turetta ha sostenuto di essere spinto “da forti sensi di colpa” a da un pentimento sincero, al punto da rinunciare all’impugnazione presentata il 21 maggio, come annunciato anche ai suoi legali.

Il testo della lettera

“Fin dall’inizio del mio percorso giudiziario ho fatto tutte le scelte possibili affinché questo potesse portare il più rapidamente possibile e in modo trasparente e sincero alla sentenza, qualsiasi essa fosse” ha scritto Turetta “tristemente consapevole che purtroppo, in nessun modo essa potrà pienamente rimediare ed eliminare il profondo dolore e sofferenza che ho causato con le mie gravissime azioni, a Giulia e a tutti i suoi familiari e parenti, impedendole di vivere una piena e meravigliosa vita”.

Nella lettera rivolta alla Procura generale, alla Procura ordinaria e alla Corte d’assise che lo ha condannato, Turetta ha ribadito di sentirsi in colpa e responsabile per il delitto.

“Mi pento ogni giorno sinceramente dal profondo del cuore pensando a lei e a tutto questo” ha affermato, prendendo quindi “la scelta di rifiutare di affrontare i successivi gradi di giudizio e accettare la pena che ho ricevuto in primo grado”.

Il 14 novembre, data di inizio del processo d’appello, Turetta sarà quindi assente, così come i suoi avvocati. Sarà invece presente l’accusa, rappresentata dal Pm Andrea Petroni, che ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e stalking, escluse dalla Corte d’assise nonostante la condanna all’ergastolo.

Caso Giulia Cecchettin, la situazione attuale

I giudici di Venezia hanno pronunciato la condanna in primo grado il 3 dicembre 2024, irrogando a Filippo Turetta l’ergastolo per l’omicidio volontario di Giulia Cecchettin, aggravato da premeditazione e efferatezza.

L’esclusione delle aggravanti della crudeltà e dello stalking sono state motivate dai giudici con la non sussistenza di elementi certi per riconoscere una volontà di infliggere sofferenze ulteriori rispetto all’atto omicidiario.

La difesa aveva chiesto attenuanti generiche, le quali sono state rigettate, poiché la Corte d’Assise ha valutato la condotta processuale non collaborativa e il delitto fondato su motivazioni vili.