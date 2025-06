Femminicidio Giulia Tramontano, la strategia di Alessandro Impagnatiello per evitare l'ergastolo in appello

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all’ergastolo per il femminicidio della compagna Giulia Tramontano e l’omicidio del bimbo di 7 mesi che la ragazza portava in grembo, punta a evitare la massima pena e a ottenere uno sconto al processo d’Appello. La sua avvocata Giulia Geradini si è concentrata sulle aggravanti.

Processo d’appello per Alessandro Impagnatiello

Il processo d’Appello per Alessandro Impagnatiello, in primo grado condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagna Giulia Tramontana e del bambino che aveva in grembo, ha preso il via poco dopo le 10 del mattino di mercoledì 25 giugno.

Impagnatiello, come riporta l’agenzia ANSA, è tornato in aula davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano, sedendosi ai primi banchi con la sua legale Giulia Geradini, indossando una camicia a quadretti azzurri. Dietro di lui, ci sono la mamma e il papà della vittima, arrivati in mattinata dalla provincia di Napoli e presenti a ogni udienza anche nel processo di primo grado.

Alessandro Impagnatiello.

La strategia di Impagnatiello per evitare l’ergastolo

L’obiettivo di Alessandro Impagnatiello è evitare l’ergastolo. Come ricostruito dal Corriere della Sera, la strada scelta è quella di concentrarsi sulle aggravanti: nel ricorso in Appello, la sua avvocata Giulia Geradini ha sostenuto che il 27 maggio 2023, quando uccise Giulia Tramontano nella loro casa di Senago, Alessandro Impagnatiello non aveva premeditato l’omicidio.

Secondo la legale, non fu un “agguato”, bensì un “susseguirsi di errori” senza la “minima pianificazione”.

I giudici del primo grado, invece, hanno accolto la tesi dei pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella secondo cui Impagnatiello aveva deciso di uccidere la compagna da molto tempo. Lo proverebbero le ricerche che fece su internet sul veleno per topi con cui nei mesi successivi tenò di avvelenarla lentamente, mentre consolidava la relazione con un’altra donna.

Alessandro Impagnatiello ha sostenuto che con il veleno voleva solo far abortire Giulia, non ucciderla. Non è stato creduto.

Giulia Tramontano è stata uccisa la sera del 27 maggio 2023, colpita a morte con 37 coltellate.

La Procura generale di Milano ha chiesto di confermare la sentenza di primo grado all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello. La sostituta di pg, Maria Pia Gualtieri ha ribadito la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà, che la difesa chiede di escludere, e di non concedere le attenuanti generiche.

La sentenza di secondo grado è attesa in giornata.

Il messaggio del papà di Giulia Tramontano

Poco prima che iniziasse il processo d’Appello, il papà di Giulia Tramontano ha pubblicato una foto della figlia su Instagram.

Il suo messaggio: “Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata. Ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza”.