Femminicidio Ilaria Sula, Nors Manlapaz mamma di Mark Samson condannata a 2 anni per aver aiutato il figlio

Nors Manlapaz è stata condannata a due anni per aver aiutato Mark Samson a pulire la stanza in cui il 23enne aveva ucciso l’ex 22enne Ilaria Sula. La donna è accusata di occultamento di cadavere, aggravato dal nesso teleologico in concorso con il figlio. La pena è sospesa con la condizionale.

La condanna per il femminicidio di Ilaria Sula

Mark Samson ha ucciso Ilaria Sula con un coltello per tagliare il pane la mattina del 26 marzo 2025.

Nors Manlapaz, originaria delle Filippine, dopo che il figlio sgozzò la 22enne nell’appartamento di via Homs nel quartiere Africano, si era messa a pulire meticolosamente la stanza per provare a eliminare tutte le tracce del sangue uscite dal collo della vittima.

La manifestazione in ricordo di Ilaria Sula

Al termine dell’udienza, la madre di Samson ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione. Il gup Paola Petti ha dato il via libera all’accordo raggiunto tra il pm Maria Perna e l’avvocato della donna sull’entità della pena, che sarà sospesa. A rendere l’udienza turbolenta sono stati i minuti che hanno preceduto l’ingresso delle parti in aula.

L’incontro tra i genitori di Ilaria Sula e Nors Manlapaz

Prima dell’inizio dell’udienza, i genitori di Ilaria Sula hanno incontrato l’imputata nel corridoio al primo piano del palazzo A.

La madre della studentessa ternana non ha rivolto neanche uno sguardo verso Manlapaz, mentre il padre di Ilaria ha alzato la voce lanciando più di un’occhiata di rabbia e dolore contro la mamma di Samson.

Manlapaz ha evitato ogni tipo di contatto con i genitori di Ilaria Sula, tenendo gli occhi bassi sul pavimento. Ogni coinvolgimento del padre dell’imputato è escluso, l’uomo non ha accompagnato la moglie a piazzale Clodio.

A Il Messaggero l’avvocato della famiglia Sula, Giuseppe Sforza, ha raccontato che “nonostante li avessi preparati al possibile esito di questa udienza di patteggiamento, i miei assistiti mi hanno chiesto: ma è davvero finita qui?. Erano amareggiati. Hanno fatto uno sforzo disumano a non aprire bocca”.

Il processo per Samson in Corte d’Assise

Secondo l’accusa, Manlapaz avrebbe cercato di proteggere Samson lavando il sangue sparso per casa in via Homs, nel quartiere Nomentano.

Il processo per Samson in Corte d’Assise è cominciato il 12 novembre. L’assassino, reo confesso anche del coinvolgimento della madre, ha poi ritrattato.

Ma è stata la stessa Manlapaz ad assumersi le sue responsabilità. Il processo per Samson riprenderà il 9 dicembre.