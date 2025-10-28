Femminicidio Jessica Stapazzolo a Castelnuovo del Garda, il giallo del braccialetto elettronico del suo ex

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Douglas Reis Pedroso era riuscito a liberarsi del braccialetto elettronico prima di uccidere a coltellate l’ex Jessica Stapazzolo. Nelle indagini sul femminicidio di Castelnuovo del Garda, i carabinieri stanno cercando di capire come e quando il 41enne si sia disfatto del dispositivo e che fine abbia fatto. Il congegno di allarme era stato imposto all’uomo in forza del divieto di avvicinamento all’ex compagna, scattato dopo l’ennesimo episodio di violenza sulla vittima.

Il femminicidio a Castelnuovo del Garda

Gli accertamenti degli inquirenti sono diretti proprio a verificare in che modo Pedroso sia riuscito a togliere il braccialetto elettronico senza fare scattare nessun avviso alle forze dell’ordine o se la segnalazione non sia stata rilevata.

Quando il 41enne è stato arrestato non indossava il dispositivo, che avrebbe dovuto proteggere la 33enne uccisa a Castelnuovo del Garda.

I rilievi dei carabinieri del Ris nell’abitazione di Castelnuovo del Garda dove è avvenuto il femminicidio

Il ritrovamento del cadavere di Jessica Stapazzolo

Il corpo di Jessica Stapazzolo è stato trovato con numerose ferite inflitte da una lama. Sarebbe stato l’uomo a chiamare i carabinieri nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, minacciando il suicidio e permettendo dopo parziali ammissioni la scoperta del cadavere dell’ex.

Come riportato da Ansa, su Pedroso risulta una condanna per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza e una richiesta di rinvio a giudizio relativa ad alcuni procedimenti penali, tra cui diversi episodi di maltrattamenti e lesioni proprio contro l’ex compagna tra agosto 2024 e aprile 2025.

Il 41enne sarebbe indagato anche per una violenza sessuale sulla sorella di Jessica Stapazzolo e per resistenza e minacce nei confronti dei carabinieri intervenuti in quella circostanza.

Il nodo braccialetto elettronico

Pedroso era stato inoltre arrestato in flagranza di reato il 21 aprile 2025, dopo l’ennesima aggressione contro l’ex, gettata a terra, trascinata per i capelli sull’asfalto, colpita al volto con tre pugni e con la chiave della sua autovettura.

In seguito a quell’episodio, il giudice aveva convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, attraverso l’imposizione del braccialetto elettronico.

Dispositivo che però è riuscito a togliere senza che le forze dell’ordine se ne accorgessero. Mentre i carabinieri sono alla ricerca del braccialetto, l’apparato ricevente consegnato a Stapazzolo è stato trovato invece nel garage della madre della vittima, nel comune di Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova, a circa dieci chilometri da Castelnuovo del Garda.