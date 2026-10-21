Femminicidio Jhoanna Nataly Quintanilla, ergastolo per Pablo Gonzalez Rivas: amiche in lacrime, "siamo qui"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Pablo Gonzalez Rivas è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio di Jhoanna Nataly Quintanilla, la babysitter di 40 anni uccisa il 25 gennaio 2025 a Milano. L’uomo, 50 anni, era accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere. La lettura della sentenza è stata accompagnata da applausi e lacrime nell’aula del tribunale. Presenti anche le amiche della vittima, che hanno mostrato cartelli con il volto sorridente di Jhoanna e la scritta “stop femminicidio”.

La reazione delle amiche di Jhoanna Nataly Quintanilla

Come riporta Adnkronos, le amiche di Jhoanna Nataly Quintanilla hanno accolto la sentenza con commozione.

Alcune hanno pianto dopo la lettura del dispositivo, mentre in aula sono partiti gli applausi.

Marlen, una delle amiche della vittima, ha espresso soddisfazione per la condanna all’ergastolo pronunciata nei confronti di Pablo Gonzalez Rivas.

“È la condanna giusta, non solo per lei ma per tutte le donne che non meritano di essere uccise. Mi dispiace che lui non sia qui, in questa aula, a sentire la sua condanna”, ha dichiarato.

La donna ha poi ricordato il legame che univa Jhoanna alle persone che le erano vicine.

“Lui pensava che non avesse amiche, invece, noi siamo qui, siamo una comunità e siamo qui per dire che le donne non si toccano neanche con un dito”, ha aggiunto con la voce tremante.

Le amiche hanno voluto essere presenti in tribunale per seguire la conclusione del processo e ricordare la quarantenne attraverso le fotografie esposte durante l’udienza.

Femminicidio Jhoanna Nataly Quintanilla, cosa era successo

Il femminicidio risale al 25 gennaio 2025, quando Jhoanna Nataly Quintanilla venne uccisa a Milano.

Pablo Gonzalez Rivas aveva denunciato la scomparsa della compagna solo sette giorni dopo la morte.

Il corpo, nascosto in una valigia, fu recuperato nel fiume Adda, il 2 marzo, oltre un mese dopo la scomparsa.

Le indagini

Pablo Gonzalez Rivas aveva dichiarato di aver provocato involontariamente la morte della compagna.

Secondo la versione fornita dall’imputato, la donna sarebbe morta in seguito alla frattura del collo durante un gioco erotico.

Una ricostruzione che non aveva convinto gli investigatori e che è stata contestata dall’accusa sulla base degli accertamenti medico-legali.

L’autopsia ha infatti evidenziato elementi compatibili con una dinamica diversa da quella descritta dall’uomo.

Secondo gli esiti degli accertamenti, Jhoanna sarebbe stata prima colpita e successivamente soffocata.