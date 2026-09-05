Femminicidio Lorena Isceri, Federico Vella ha mandato un sms alla mamma dell'ex: "Tua figlia è morta"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Federico Vella, il 36enne che ha ucciso la ex compagna Lorena Isceri, gettandola da un viadotto dell’A1, aveva mandato un sms proprio alla mamma della vittima. “Tua figlia è morta”, ha scritto alle 15:10 di giovedì, prima di buttarsi a sua volta nel vuoto. Nei 40 minuti in cui polizia e vigili del fuoco hanno cercato di convincerlo a non togliersi la vita, Vella avrebbe chiamato anche la sua di madre: la donna avrebbe poi avvisato la polizia.

Il femminicidio di Lorena Isceri e le chiamate

Al dramma del femminicidio di Lorenza Isceri si aggiungono alcune, altrettanto tragiche, telefonate e messaggi che hanno preceduto il delitto della donna e il suicidio del suo assassino, Federico Vella.

Lorena, dal bagagliaio in cui Vella l’aveva rinchiusa dopo averla picchiata e immobilizzata, era riuscita a contattare prima un amico poi il 112, grazie a un cellulare di servizio che aveva nella sacca riposta proprio nel bagagliaio.

E con la centrale del 112 Lorena è rimasta in linea per 20 minuti, dicendo: “Mi ha rapito, mi vuole uccidere”.

Federico Vella e l’sms alla madre di Lorena

Dopo aver gettato Lorena da un viadotto dell’A1, nel tratto nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), Vella è rimasto a sua volta a lungo su quel viadotto.

Di quei drammatici 40 minuti in cui polizia e vigili del fuoco hanno cercato di convincerlo a non gettarsi, le autorità hanno diffuso un video.

In durante quei 40 minuti e quella drammatica trattativa, Vella ha mandato un messaggio alla madre di Lorena: “Tua figlia è morta”, le ha scritto alle 15:10, come riporta il Corriere della Sera.

La mamma di Federico Vella e la chiamata alla polizia

Non solo: Federico Vella avrebbe chiamato al telefono anche la sua, di madre. Nel video diffuso dalla polizia si sente anche una degli agenti dire al 36enne di aver parlato con la mamma.

Non è chiaro e nemmeno noto cosa si siano detti Vella e la madre in quei momenti drammatici.

Di certo la donna ha poi chiamato il 112 denunciando il figlio: “Mi ha chiamato mio figlio e mi ha detto che ha ucciso la sua ex fidanzata”.

Femminicidio-suicidio, cosa è successo

Dopo il femminicidio di Lorena Isceri e il suicidio di Federico Vella, gli inquirenti stanno ricostruendo quanto accaduto.

L’ipotesi è che Vella avesse aspettato Lorena nel garage, una volta che la donna era rientrata dal lavoro. L’avrebbe picchiata e immobilizzata per poi rinchiuderla nel bagagliaio del suo Suv.

La donna è poi stata gettata dal viadotto dell’A1 dal quale si è buttato lo stesso Vella. I due si erano lasciati ad agosto.