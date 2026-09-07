Femminicidio Lorena Isceri, Federico Vella l'aveva organizzato da giorni: il testimone e gli oggetti in auto

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sono ancora diversi gli interrogativi che devono trovare risposta nel femminicidio di Lorena Isceri, uccisa sull’A1 dall’ex fidanzato Federico Vella. L’autopsia sul corpo della donna darà una prima risposta, ovvero se al momento della caduta dal cavalcavia fosse ancora in vita o già morta. Su Vella, invece, l’accertamento tossicologico per capire se l’uomo fosse in stato di alterazione dovuto all’assunzione di qualche sostanza. Intanto emergono nuovi e inquietanti dettagli sul femminicidio, con gli inquirenti che stanno percorrendo, tra le altre, la pista della premeditazione.

Femminicidio premeditato? Le ultime

È quello che ipotizzano gli investigatori. Omicidio premeditato, o meglio femminicidio premeditato e già organizzato da giorni. La pista sarebbe avvalorata dagli ultimi dettagli emersi, a partire dallo studio dell’auto di Vella.

L’uomo, suicida a sua volta sull’A1, aveva portato con sé numerosi oggetti che, secondo quanto emerso, erano stati comprati poche ore prima del femminicidio.

Secondo quanto rivelato, infatti, nella vettura sarebbe stato trovato uno scontrino della mattina del 3 settembre, data del femminicidio, che riportava l’acquisto delle fascette da elettricista e il nastro, usati da Vella per immobilizzare Lorena.

Acquisto che di fatto apre la strada al gesto premeditato, studiato nei dettagli per capire cosa fare.

La testimonianza di un amico di Lorena

Ad avvalorare l’ipotesi c’è anche la testimonianza dell’amico di Lorena, sentito da Morning News.

L’uomo, infatti, ha raccontato di aver incontrato Vella qualche giorno prima del femminicidio e da lui avrebbe appreso che la donna “non era a Firenze, era in Puglia“.

L’amico ha anche raccontato un dettaglio: “Una ragazza ucraina ha detto che l’ha visto alla sbarra del garage, ma lei sapeva che Lorena non era a Firenze e lo sapeva anche lui. Cosa stava facendo? La stava aspettando, stava vedendo se tornava”.

Insomma, come ammesso anche dall’amico “col senno di poi credo stesse pianificando qualcosa”.

Attesa per l’autopsia su Lorena Isceri e Federico Vella

Nella giornata di lunedì 7 settembre è stato conferito l’incarico per l’autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella, volta a chiarire le circostanze della morte. Ma non solo.

Soprattutto per la donna, l’esame autoptico servirà a capire se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia o se fosse già morta dopo le aggressioni tra garage e auto. Di sicuro Lorena è arrivata in vita sull’A1, come testimonia la chiamata d’aiuto fatta al 112. Ma potrebbe essere stata uccisa da Vella quando è stata scoperta al telefono.

Sul killer suicida, invece, verranno effettuati degli esami tossicologici approfonditi per capire se fosse sotto effetto di qualche sostanza che potrebbe averlo alterato.