Femminicidio Lorena Isceri, Giorgia Meloni risponde all'appello del padre Franco

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Franco Isceri, padre di Lorena Isceri, vittima del femminicidio di Firenze, ha lanciato un appello alle istituzioni. In un video ha chiesto principalmente che “la politica sia unita contro la violenza”. Giorgia Meloni ha risposto al videomessaggio con un post sui suoi profili social: “Davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente”.

Cosa ha detto il padre di Lorena Isceri

“Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all’unanimità, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più”, ha esordito il padre di Lorena Isceri.

Ha poi invitato le istituzioni a prendere provvedimenti: “Lavorate nelle scuole, potenziate i centri anti violenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane”.

L’appello è rivolto al presidente della Repubblica, alla premier e a tutti i politici.

Giorgia Meloni ha prontamente risposto sui suoi profili social all’appello del padre di Lorena Isceri.

La risposta di Giorgia Meloni

“Ho ascoltato l’appello di Franco Isceri, il papà di Lorena, la donna di 45 anni uccisa dall’ex compagno dopo essere stata rapita e portata sull’A1, dove è stata gettata da un viadotto. Parole segnate da un dolore che è difficile anche solo immaginare”, ha spiegato Giorgia Meloni.

Ha, poi, aggiunto: “Un padre che chiede alle Istituzioni di non dividersi, di lavorare insieme e di fare tutto ciò che è possibile perché tragedie come quella che ha colpito sua figlia non accadano più”.

Il Presidente del Consiglio ha poi ricordato che “in questa legislatura – anche grazie al contributo e al lavoro di tutte le forze politiche presenti in Parlamento – abbiamo raddoppiato le risorse per i centri anti-violenza e le case rifugio, scongiurando anche la possibilità che tante di queste strutture potessero chiudere. Abbiamo reso strutturale e potenziato il reddito di libertà, rafforzato uno strumento fondamentale come il ‘Codice rosso’, introdotto tra i primi in Europa il femminicidio come reato autonomo”.

Infine ha aggiunto: “Ma davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Perché ogni donna che viene uccisa da chi aveva promesso di amarla, difenderla, proteggerla è una sconfitta per tutti. E tutti noi, insieme, dobbiamo saper reagire.

Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a migliorare ciò che già esiste, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi.

Continueremo a fare la nostra parte, fino in fondo. Nel nome di Lorena e di tutte le vittime. Nel nome delle loro famiglie. Nel nome di una società che protegge le donne e la loro libertà”.

Cosa prevede la legge sul femminicidio

Come ricorda sistemapenale.it, la legge sul delitto di femminicidio in Italia prevede l’ergastolo per chi commette il reato.

Questo il testo: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo”, salvo attenuanti.

Il padre di Lorena Isceri ha sottolineato la necessità della prevenzione perché tragedie come quella della figlia non accadano più.

Il videomessaggio è arrivato dopo che si è appreso che Federico Vella, ex di Lorena Isceri, avrebbe inviato un messaggio alla mamma della vittima per annunciare la morte della figlia.