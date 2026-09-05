Femminicidio Lorena Isceri, il tentativo della polizia prima del suicidio di Federico Vella: "L'ho supplicato"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Si chiama Ilaria ed è un’agente di polizia di 24 anni. Ma soprattutto è la donna che ha parlato con Federico Vella prima che si togliesse la vita lanciandosi dallo stesso viadotto dell’A1 dal quale aveva lanciato poco prima la ex fidanzata Lorena Isceri. “L’ho supplicato di non gettarsi”, ha detto poi la poliziotta che mentre parlava con Vella non sapeva ancora del femminicidio: “Pensavo solo una cosa: se salvo lui salvo anche lei”.

L’agente di polizia che ha parlato con Federico Vella

Il video diffuso dalla polizia relativo ai momenti in cui Federico Vella è in bilico sul viadotto, oltre il guard-rail, e la polizia coi vigili del fuoco provano a convincerlo a non gettarsi è drammatico.

E in quel video si vede chiaramente un’agente che parla con Vella, si mette in ginocchio, cerca di convincerlo, a un certo punto si avvicina persino.

Lei si chiama Ilaria, ha 24 anni ed è stata colei che ha provato a trattare con il 36enne che alla fine si è lanciato togliendosi la vita dopo aver ucciso Lorena Isceri.

“Se salvo lui salvo anche lei”

Nel video si sentono alcuni agenti dire: “Noi ci allontaniamo, parla con lei“. Perché lei, Ilaria, è stata l’unica a riuscire davvero a parlare con Vella.

Ilaria in quel momento non sapeva ancora la dinamica di quanto accaduto, non sapeva che Lorena era già morta. Nelle immagini si sente qualcuno, tra gli agenti, dire che si vedeva sangue uscire dal bagagliaio.

E infatti nel racconto dell’agente, riportato dal Corriere della Sera, c’è il pensiero a Lorena: “Io pensavo solo a una cosa: se salvo lui, allora salvo anche lei”.

L’agente: “L’ho supplicato”

Mentre Vella gridava di non avvicinarsi, l’agente ha provato di tutto: “Ti sto supplicando, non ti gettare”, gli ha detto.

L’agente gli riferisce anche di aver parlato con la madre. Proprio in quei drammatici istanti, Vella aveva scritto un sms alla madre di Lorena: “Tua figlia è morta”. Poi ha chiamato anche sua mamma.

Ai colleghi della sezione di polizia stradale di Pian del Voglio (Bologna) l’agente ha poi riferito: “Non volevo che si buttasse, mi sono inginocchiata perché speravo che venisse da noi e si facesse prendere”.

Quei drammatici 40minuti però sono finiti col suicidio dell’assassino, quando già il cadavere di Lorena era sotto lo stesso viadotto, nel tratto dell’A1 nel Comune di Barberino del Mugello (Firenze).