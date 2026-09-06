Femminicidio Lorena Isceri, il tentativo disperato di convincere Federico Vella: "Che fai? Torniamo insieme"

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Lorena Isceri è stata uccisa il 3 settembre dall’ex Federico Vella che l’ha lanciata dal cavalcavia sull’A1 a Barberino del Mugello (Firenze). Prima del femminicidio, la donna era riuscita a chiamare il 112 che ha registrato l’ultimo tentativo di salvarsi della 45enne. La donna ha provato a convincere l’ex di voler tornare insieme a lui.

La chiamata di Lorena Isceri al 112

Intorno alle 14 del pomeriggio, Lorena Isceri ha chiamato la polizia mentre era chiusa nel bagagliaio dell’auto guidata dall’ex compagno Federico Vella.

La sala operativa della Questura di Firenze ha registrato la chiamata di una ventina di minuti. Il colloquio è diviso in due parti, nei primi otto minuti la donna parla con gli agenti, poi si sente il bagagliaio della vettura che viene aperto e la 45enne parlare con Vella.

ANSA

Isceri, ai poliziotti, ha detto: “Il mio ex fidanzato mi ha picchiato e sequestrato”.

“Mi ha aggredito in garage, mi ha picchiato e mi ha sequestrato. È stato il mio fidanzato, si chiama Federico, ha 36 anni. È da dieci minuti che sono in macchina”, ha aggiunto anche se i tempi indicati probabilmente erano sbagliati.

“Non so dove stiamo andando. Io penso che lui mi voglia portare a casa sua“, è l’ipotesi espressa da Lorena, come riporta il Corriere della Sera. La donna ha quindi dato l’indirizzo di casa del suo ex fidanzato a Galluzzo, nel quartiere 3, a Firenze.

Il tentativo di Lorena di salvarsi

All’ottavo minuto, la centrale operativa sente che la macchina si ferma e il bagagliaio viene aperto.

Il poliziotto che stava parlando con Lorena tace per non farsi sentire e tutto ciò che accade in quel lasso di tempo viene registrato.

Si sente la 45enne dire all’ex: “Federico, ma cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo assieme“. È l’ultimo tentativo disperato della donna di far tornare il 36enne sui suoi passi e salvarsi la vita.

Ma il cofano viene richiuso e il Suv riparte fino a raggiungere il cavalcavia sull’A1 dal quale Vella getta Lorena per poi lanciarsi una quarantina di minuti dopo.

L’autopsia sui corpi di Lorena e Vella

La chiamata di Lorena Isceri al 112 è finita agli atti dell’inchiesta della squadra mobile diretta da Domenico Balsamo e coordinata dal pm Antonio Natale.

Intanto il 7 settembre si terranno le autopsie sui due corpi. I medici legali dovranno accertare se Lorena sia morta nell’impatto al suolo o se sia stata uccisa prima.

L’esame su Vella servirà invece a capire se l’uomo avesse assunto psicofarmaci o altre sostanze che ne abbiano alterato il comportamento.

Come riporta la Repubblica, sulla base dei racconti della famiglia e degli amici di Lorena, è emerso che Vella, che già in passato aveva mostrato atteggiamenti di gelosia, avesse iniziato a mandare alla ex continui messaggi dopo la rottura.

Spaventata, la donna era andata via da Firenze, raggiungendo la famiglia in Puglia per allontanarsi dall’ex, anche se non l’aveva denunciato.