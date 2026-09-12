Femminicidio Lorena Isceri, nell'ultima lite in palestra Federico Vella "cercava il corpo a corpo"

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Quindici minuti. Un tempo notevole, specialmente se condiviso in uno spazio comune. È la durata dell’ultima lite tra Federico Vella e Lorena Isceri, pochi giorni prima del femminicidio. Si è consumata nella palestra Zerouno di via del Caboto, a Firenze, mentre erano presenti altre persone che si allenavano. Un testimone racconta che “Vella alzò i toni” mentre “le si avvicinava quasi alla ricerca di un corpo a corpo“. La 47enne, invece, “tentava in ogni modo di contenerlo, senza urlare”.

L’ultima lite in palestra

La Nazione ha raccolto la testimonianza di Lorenzo, frequentatore della palestra Zerouno di via del Caboto, a Firenze, la stessa frequentata da Lorena Isceri e Federico Vella anche dopo la fine della loro relazione.

Lorenzo ricorda che in un’occasione i due avevano iniziato a litigare nella sala attrezzi. “Sentivamo bene la discussione tra Federico e Lorena”, racconta il testimone.

ANSA

In quell’occasione Federico Vella “alzò molto i toni” e “si poneva in modo aggressivo“, poi “le si avvicinava quasi alla ricerca di un corpo a corpo”. In quel contesto nessuno ha sentito insulti né minacce di morte. Lorenzo ricorda che il 35enne faceva ripetuti riferimenti ad Antonietta Argentiero, madre di Lorena, e parlava di “un’ingerenza non più tollerabile”.

Lorena, invece, “sembrava avesse il controllo della situazione, sembrava sapesse come gestirlo” perché “tentava in ogni modo di contenerlo, senza urlare”. Dopo quella lite, i due erano usciti dalla palestra in due momenti diversi e la donna non vi aveva più fatto ritorno.

I messaggi di Federico Vella alla madre di Lorena Isceri

Venerdì 11 settembre Dentro la Notizia e Quarto Grado hanno mandato in onda gli screenshot dei messaggi che Federico Vella inviava alla madre di Lorena Isceri. Il 35enne chiedeva, sostanzialmente, un’intercessione per riallacciare i rapporti con la figlia, ma Antonia Argentiero non rispondeva subito, né rispondeva sempre.

Ad ogni mancata risposta, Vella rincarava la dose e si scagliava contro la donna e contro la stessa Lorena. Il 35enne aveva scritto ad Antonietta anche il 3 settembre, dopo aver ucciso l’ex compagna.

L’ultima chat dopo il femminicidio

“Se non mi avessi trattato male non sarebbe successo”, questo il primo messaggio inviato da Federico Vella alla madre di Lorena, il 3 settembre. Erano le 14:53. Poi alle 14:55 aveva aggiunto: “Ti odio” e “sei perfida“.

La donna, ancora ignara del tremendo destino della figlia, gli aveva risposto: “Federico, non intendo più interloquire con te, Lorena è in grado di gestire la sua vita senza la mia interferenza”. Poi l’ultimo messaggio, lapidario: “È morta“.