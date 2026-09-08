Femminicidio Lorena Isceri, pochi giorni prima Federico Vella era andato dallo psichiatra: "Nessun segnale"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Continuano a emergere nuovi dettagli sul femminicidio di Lorena Isceri, che il 4 settembre scorso è stata gettata dall’ex fidanzato Federico Vella giù dal viadotto lungo l’Autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Pochi giorni prima di uccidere la sua ex compagna, Federico Vella sarebbe andato dallo psichiatra. Il professionista ha dichiarato: “Non c’era alcun segnale, sono sconvolto”.

Femminicidio Lorena Isceri: cos’è successo

Federico Vella è il 36enne che, il 4 settembre scorso, ha ucciso la sua ex fidanzata, Lorena Isceri. La donna è stata gettata giù da un cavalcavia sull’A1 a Barberino del Mugello, dopo essere stata rapita da Vella e rinchiusa nel bagagliaio dell’automobile con cui è stato raggiunto il viadotto dove si è consumato il femminicidio.

Poco dopo aver gettato la sua ex compagna, Federico Vella si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso punto.

Le dichiarazioni dello psichiatra di Federico Vella

Lo psichiatra che aveva in cura Federico Vella ha parlato, a condizione di anonimato, ai microfoni del Gr Toscana.

Il suo racconto: “L’ultima volta che l’ho visto è stato la scorsa settimana. Era relativamente tranquillo, non c’era alcun tipo di segnale. Non me lo sarei mai aspettato per come lo conoscevo e per quello che mi ha raccontato della relazione”.

“Sono rimasto sconvolto“, ha aggiunto il professionista, che non reputava Vella un soggetto violento (“No, no, no”, ha risposto).

Lorena Isceri era viva quando è stata gettata dal viadotto?

Lunedì 7 settembre, in serata, si erano diffuse alcune indiscrezioni sull’autopsia condotta sul cadavere di Lorena Isceri, secondo cui la donna sarebbe stata viva quando è stata gettata dal viadotto.

A Storie italiane, l’avvocato della famiglia di Lorena Isceri, Cosimo Miccoli, ha fatto chiarezza, sottolineando di essere stato contattato dalla consulente che si è occupata dell’autopsia: “Mi ha chiamato, ci teneva a dire di non aver dato alcuna notizia in ordine al fatto che Lorena fosse viva al momento della caduta nel vuoto, è soltanto una questione giornalistica e lei si chiedeva da dove fosse uscita”.

Il legale ha aggiunto sul femminicidio di Lorena Isceri: “Hanno preso 90 giorni di tempo per relazionare al pubblico ministero. La consulente mi ha detto che non era in grado di stabilire sin da ieri se Lorena fosse viva o no“.