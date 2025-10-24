Femminicidio Luciana Ronchi, difesa di Luigi Morcaldi valuta la perizia psichiatrica dopo la confessione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La difesa di Luigi Morcaldi sta valutando di richiedere la perizia psichiatrica dopo che l’uomo ha ammesso di aver ucciso la ex compagna Luciana Ronchi. L’avvocata incaricata della difesa di Morcaldi ha smentito che l’uomo si appostasse sotto la casa della vittima nei giorni precedenti all’omicidio.

La difesa di Morcaldi valuta la perizia psichiatrica

L’avvocata che difende Luigi Morcaldi, assassino reo confesso di Luciana Ronchi, sua ex compagna, ha dichiarato di stare valutando la richiesta di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Alla trasmissione Dentro la notizia di Rete 4 ha dichiarato:

Quando parla della sua ex compagna singhiozza, non pensava che fosse morta. Gli inquirenti stanno valutando tutto, compresi eventuali ricoveri in Cps.

ANSA Camminata in ricordo di Luciana Ronchi a Bruzzano

Morcaldi ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna aggredendola e colpendola con 14 coltellate. Ora i magistrati devono formulare un’accusa.

Le accuse di appostamenti e la premeditazione

Il processo a Morcaldi ruoterà attorno all’ipotesi di premeditazione. Diversi vicini di casa della vittima avrebbero dichiarato di averlo visto, nei giorni precedenti, appostato sotto all’edificio in cui si trova l’appartamento di Luciana Ronchi. L’avvocata di Morcaldi ha però spiegato:

È stata fatta una perquisizione nel box dove lui non teneva la macchina ma tutti i suoi effetti personali, tra cui una brandina. Evidentemente, a volte, dormiva nel box, che si trova a 200 metri dall’abitazione della vittima. Non si appostava sotto casa.

Morcaldi sostiene di non aver premeditato il femminicidio, ma di essere stato “assalito da una rabbia improvvisa” dopo aver visto la ex compagna per caso.

Il femminicidio di Luciana Ronchi

L’aggressione di Luciana Ronchi è avvenuta attorno alle 10 del mattino del 22 ottobre a Bruzzano, periferia nord di Milano. Morcaldi l’ha accoltellata 14 volte per poi lasciarla in fin di vita a terra.

La donna è morta nella serata del giorno dell’aggressione, all’ospedale Niguarda, dopo diverse ore di operazioni chirurgiche, che si sono rivelate insufficienti a salvarle la vita.

Morcaldi, 64 anni, e Ronchi, 62, erano separati da tre anni, dopo una relazione di quasi 40. Avevano un figlio, con cui l’uomo, però, non aveva più contatti.