Femminicidio Manuela Petrangeli, ergastolo per Gianluca Molinaro in Appello: uccisa con un colpo di fucile

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stato confermato l’ergastolo per Gianluca Molinaro, assassino di Manuela Petrangeli, uccisa a Roma nel 2024 nei pressi della clinica dove lavorava come fisioterapista in zona Casetta Mattei. Il femminicidio si è consumato con un colpo sparato da un fucile a canne mozze. L’uomo si era costituito dai Carabinieri dopo essere stato convinto dalla nuova compagna, che al telefono aveva sentito la confessione dell’uomo: “L’ho uccisa, speriamo che l’ho presa bene“. Sono stati riconosciuti anche stalking e premeditazione.

Confermato ergastolo a Gianluca Molinaro

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato la condanna per Gianluca Molinaro. L’uomo, autore del femminicidio di Manuela Petrangeli, ha ricevuto l’ergastolo per omicidio e sono stati riconosciuti anche premeditazione e stalking.

Il pubblico ministero aveva sottolineato come Molinaro fosse un uomo che non era riuscito a superare la separazione e aveva quindi pianificato l’eliminazione della madre di suo figlio. Dai messaggi vocali è stato possibile ricostruire anche la premeditazione, quindi è stata esclusa qualsiasi fantasiosa teoria sul “raptus”, ma si è trattato di una vera e propria morte annunciata, un’esecuzione definita “fredda, lucida e premeditata”.

L’uomo di se stesso diceva di essere una bomba a orologeria, di voler eliminare un problema e quel problema era Manuela.

Soddisfatti avvocati e famiglia

Per l’avvocato Carlo Testa Piccolomini, insieme alla collega Mascia Cerino, la condanna arriva nei tempi e nei modi più soddisfacenti. È stata infatti riconosciuta anche la premeditazione e lo stalking.

“Penso che questa condanna sia la risposta sanzionatoria proporzionata e adeguata, l’unica che poteva esserci rispetto alla gravità dei fatti”, hanno dichiarato. Per i legali non soltanto quello di Manuela è un femminicidio, ma ha anche i tratti tipici della criminalità organizzata, con le caratteristiche di un agguato.

Dalla famiglia arrivano messaggi anche per tutte le altre vittime e i loro familiari. “Questa sentenza è importante per la giustizia, per Manuela e per tutte le Manuele che ci sono”, ha dichiarato Fabiana Salvatori, cognata di Manuela Petrangeli, dopo la sentenza.

La richiesta della Procura

È stata quindi soddisfatta la richiesta della Procura, che premeva per la condanna all’ergastolo già nel novembre 2025. Durante le fasi del processo sono stati ripercorsi i messaggi, le offese, ciò che ha costituito la premeditazione e lo stalking.

La pm Antonella Pandolfi, nel corso della requisitoria, affermò: “Petrangeli era una donna forte e determinata ed è stata barbaramente uccisa da un uomo vittima di se stesso e delle sue ossessioni patologiche, vittima del più brutale, arcaico e ancestrale modello del patriarcato nella relazione uomo-donna, frutto di stereotipi che Molinaro ha interpretato nel peggior modo possibile”.