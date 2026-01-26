Femminicidio Manuela Petrangeli, Gianluca Molinaro condannato all'ergastolo per averla uccisa a fucilate

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ergastolo. Con questa sentenza la prima Corte d’Assise di Roma ha accolto la richiesta del pm Antonella Pandolfi contro Gianluca Molinaro per il femminicidio della ex compagna Manuela Petrangeli. La vittima era stata uccisa con un colpo di fucile a canne mozze. La decisione è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio.

Gianluca Molinaro condannato all’ergastolo

Lunedì 26 gennaio si è concluso il processo di primo grado contro Gianluca Molinaro, accusato di aver ucciso l’ex compagna Manuela Petrangeli con un colpo di fucile nel 2024. L’uomo è stato condannato all’ergastolo.

Come anticipato, la decisione è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. I giudici della Prima Corte d’Assise di Roma gli hanno contestato i reati di omicidio aggravato dalla premeditazione e dallo stalking, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

ANSA

Come riporta Adnkronos, l’imputato era presente nel momento della lettura della sentenza, le cui motivazioni verranno depositate entro 90 giorni.

Nel corso delle udienze sono stati ascoltati i vari audio che Molinaro mandava all’ex compagna, pieni di minacce e offese.

Il femminicidio di Manuela Petrangeli

I fatti risalgono al 4 luglio 2024. Manuela Petrangeli, 51 anni ed estetista, si trovava in via degli Orseolo, un’area non distante al suo luogo di lavoro.

Mentre raggiungeva la sua macchina era stata raggiunta da un colpo di fucile. Prima di sparare Molinaro, che non sopportava la fine della relazione con la donna, aveva mandato un sms a un amico: “Oggi prendo du’ piccioni con una fava”. Dopo aver sparato, allo stesso amico aveva scritto: “Le ho sparato du’ botti”. Poi aveva chiamato un’altra ex e le aveva confessato il gesto. La donna lo aveva convinto a costituirsi, e così Molinaro aveva fatto.

La requisitoria del 25 novembre

Come riporta Adnkronos, durante la requisitoria del 25 novembre l’accusa aveva chiesto l’ergastolo e l’isolamento diurno per 18 mesi, descrivendo l’imputato come “un uomo vittima di se stesso e delle sue ossessioni patologiche, vittima del più brutale arcaico e ancestrale modello del patriarcato“.

“Per tre anni e mezzo ha covato rabbia cieca e un’ossessione patologica. Ha pianificato in modo freddo e lucido l’eliminazione della madre di suo figlio”, ha aggiunto il pm Antonella Pandolfi.