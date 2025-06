Femminicidio Maria Denisa Adas Paun, la confessione del killer: l'avrebbe strangolata per 10 mila euro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presunto killer responsabile del femminicidio di Maria Denisa Adas Paun, sottoposto a fermo, ha confessato il delitto. Avrebbe strangolato la 30enne perché lei lo avrebbe ricattato, minacciando di parlare alla moglie di un loro rapporto sessuale a pagamento se non le avesse dato 10 mila euro. Dopo essere stata strangolata, la vittima è stata decapitata.

La confessione sul femminicidio di Maria Denisa Adas Paun

La guardia giurata romena di 32 anni, sottoposta a fermo per il femminicidio di Maria Denisa Adas Paun, ha confessato di aver ucciso la 30enne, sua connazionale, scomparsa da Prato tra il 15 e il 16 maggio.

L’uomo, come riportato dall’agenzia ANSA, ha riferito di aver strangolato la 30enne nella stanza del residence di Prato da cui era scomparsa e di averla poi decapitata. Ha messo la testa in un sacco per l’immondizia, poi inserito nella valigia della vittima assieme al resto del corpo.

Il cadavere di Maria Denisa Adas Paun è stato ritrovato a Montecatini Terme nella mattinata di mercoledì 4 giugno.

Il motivo del gesto, stando a quanto dichiarato, sarebbe legato a un presunto ricatto della vittima, che avrebbe minacciato di rivelare alla moglie dell’uomo di un un loro rapporto sessuale a pagamento. Maria Denisa Adas Paun avrebbe chiesto 10 mila euro per mantenere il silenzio.

La scomparsa di Maria Denisa Adas Paun

Maria Denisa Adas Paun era scomparsa da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Residente a Roma nel quartiere di Torpignattara, dove lavorava come escort, la ragazza viveva insieme alla mamma. Il suo lavoro si estendeva anche su Internet, dove aveva un profilo su una nota piattaforma.

La sua automobile, una Fiat 500 rossa, era stata ritrovata in zona Ferrucci, a Prato, nei pressi del residence che la giovane aveva preso in affitto. All’interno dell’alloggio risultavano mancare due valigie e alcuni vestiti.

Il ritrovamento del corpo di Maria Denisa Adas Paun

Il corpo senza vita di Maria Denisa Adas Paun è stato ritrovato nella mattinata di mercoledì 4 giugno nei pressi di un casolare abbandonato a Montecatini Terme.

A incastrare l’uomo che ha poi confessato di essere il responsabile del delitto sarebbero state le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, oltre ai tabulati telefonici e al tracciato dei percorsi della sua automobile. L’uomo ha ammesso di essere lui quello ripreso dalle telecamere.