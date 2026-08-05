Femminicidio Martina Carbonaro, divieto di avvicinamento per i genitori alla famiglia dell'ex

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Ai genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall’ex Alessio Tucci, è stato disposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla famiglia del ragazzo, attualmente in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord Stefania Amodeo ha disposto il provvedimento nei confronti di Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino perché entrambi accusati di minacce.

Il divieto d’avvicinamento per i genitori di Martina Carbonaro

Il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico nei confronti di Marcello Carbonaro e Enza Cossentino è stato disposto dall’autorità giudiziaria per impedire ai coniugi di avvicinarsi ai familiari di Alessio Tucci, ex fidanzato e reo confesso dell’uccisione della figlia 14enne dei due coniugi.

Martina Carbonaro è stata uccisa a colpi di pietra da Alessio Tucci nel maggio del 2025.

ANSA

I genitori della vittima sono accusati di aver rivolto presunte minacce alla famiglia dell’autore dell’omicidio della figlia.

La difesa dei genitori di Carbonaro

Il legale della famiglia Carbonaro, Sergio Pisani, appresa la notizia della misura ha commentato: “Rispetto il provvedimento, ma non posso condividerlo“.

“Sul piano giuridico, le condotte contestate non integrano una reale minaccia penalmente rilevante”, ha spiegato l’avvocato.

“Le frasi estrapolate dagli atti non erano accompagnate da alcun comportamento concretamente idoneo a intimidire o a coartare la libertà altrui – ha aggiunto – erano il tragico sfogo di un padre devastato dall’omicidio della figlia, pronunciato in uno stato di disperazione e profonda alterazione emotiva”.

“La giurisprudenza della Corte di Cassazione – ha poi sottolineato Pisani – è costante nell’affermare che la minaccia non può essere desunta dal solo tenore letterale delle parole, ma richiede una concreta attitudine intimidatoria, che in questo caso è inesistente”.

Il legale è pertanto convinto “che il Tribunale del Riesame ristabilirà la corretta applicazione dei principi di diritto, distinguendo uno sfogo disperato da una vera minaccia penalmente rilevante”.

Il caos al processo

Il 19 maggio 2026 si era tenuta la prima udienza del processo ad Alessio Tucci per il femminicidio della 14enne Martina Carbonare.

In Aula era scoppiato il caos tra urla, insulti, minacce da parte di entrambe le famiglie di vittima e accusato.

Appena il 19enne reo confesso era entrato in tribunale, i genitori della ragazza avevano rivolto insulti di vario tipo al ragazzo, a cui aveva fatto seguito la reazione della famiglia Tucci.

I parenti dell’accusato, a loro volta, avevano insultato i genitori di Carbonaro e qualcuno avrebbe mimato appunto il gesto del taglio alla gola.

In quell’occasione, a seguito della tensione in Aula, la giudice Giovanna Napoletano, presidente della seconda sezione, aveva disposto l’allontanamento dei parenti dell’imputato.

Il clima di forte tensione era però proseguito anche al termine dell’udienza con i genitori di Carbonaro che avevano nuovamente rivolto insulti nei confronti di Tucci ed erano stati accompagnati dalle forze dell’ordine fino all’uscita dal Palazzo di Giustizia.