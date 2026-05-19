Femminicidio Martina Carbonaro, genitori minacciati dai parenti di Alessio Tucci: gesto del taglio della gola

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Urla, minacce e frasi come “Ti taglio la testa“, sono state rivolte ai genitori della 14enne Martina Carbonaro dai parenti di Alessio Tucci, l’ex fidanzato imputato per omicidio volontario pluriaggravato. Tensione nell’aula 115 del nuovo palazzo di giustizia di Napoli all’inizio del processo per il caso di femminicidio. Sgomberata l’area protetta riservata ai familiari.

Le minacce ai genitori di Martina Carbonaro

I genitori di Martina Carbonaro sono stati insultati e minacciati dai parenti di Alessio Tucci mentre erano in aula per seguire la prima udienza del processo per il femminicidio della 14enne.

Le forze dell’ordine presenti hanno sgomberato l’area protetta riservata ai familiari dove si erano radunati i parenti di Tucci.

ANSA

“Vogliono uccidere anche me, dopo avermi ucciso la figlia”, ha detto il padre della vittima tra urla, lacrime e accuse, al termine dell’udienza. Alessio Tucci, diciannovenne ed ex fidanzato di Martina, è accusato dell’omicidio volontario aggravato della quattordicenne trovata senza vita in un casolare abbandonato di Afragola il 26 maggio 2025.

“Era bella come il sole, me l’hanno uccisa”, ha urlato in lacrime la mamma quando il giudice ha rinviato l’udienza al prossimo 26 giugno, dopo le costituzioni di parte civile da parte del comune di Afragola, della fondazione Polis, e di Cam Telefono Azzurro.

Per contenere le intemperanze sono intervenute le forze dell’ordine presenti in numero consistente, tra Polizia di Stato e Carabinieri.

La tensione in aula e l’allontanamento dei parenti

Lo scontro verbale tra i parenti di Martina Carbonaro e quelli di Tucci è avvenuto all’ingresso dell’imputato in aula.

I familiari del 19enne, che si trovavano nel settore riservato al pubblico, hanno rivolto frasi minacciose nei confronti dei genitori della vittima; uno di questi ha addirittura mimato il gesto del taglio della gola. La giudice ha disposto l’allontanamento dall’aula dei parenti dell’imputato.

Al termine dell’udienza i genitori di Martina Carbonaro hanno rivolto insulti nei confronti di Tucci mentre quest’ultimo lasciava l’aula, e sono stati accompagnati dalle forze dell’ordine fino all’uscita del Palazzo di Giustizia.

Le future udienze in videoconferenza

La giudice ha disposto per le prossime udienze la partecipazione dell’imputato in videoconferenza, tranne in occasione del suo eventuale esame.

Nell’udienza che si terrà il 26 giugno saranno ascoltati alcuni carabinieri della compagnia di Afragola. La terza udienza si terrà invece il 14 luglio.

“È frutto di acredini pregresse, minacce che si sono trasformate anche in denunce”, ha spiegato l’ avvocato dell’imputato Mario Mangazzo riguardo alle tensioni in aula.