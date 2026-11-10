Femminicidio Martina Carbonaro, i genitori urlano contro Alessio Tucci: "Ti devi uccidere, bastardo"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nel corso del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro i genitori della ragazza hanno inveito contro Alessio Tucci. Il ventenne è stato ascoltato dai giudici in aula e ha ricostruito il momento del delitto. Durante la testimonianza, è esplosa la rabbia dei genitori della 14enne uccisa ad Afragola. “Ti devi uccidere anche tu”, hanno urlato contro il ventenne reo confesso del femminicidio avvenuto il 26 maggio 2025.

Le urla dei genitori di Martina Carbonaro contro Alessio Tucci

“Ti hanno dato il premio, ti hanno anche messo a lavorare. Bastardo, hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu”, ha urlato in aula Marcello Carbonaro, papà di Martina. Parole rivolte ad Alessio Tucci, che è comparso davanti ai giudici nel corso del processo che lo vede imputato per il femminicidio della 14enne. Tucci ha risposto alle domande del pubblico ministero e degli avvocati e anche a quelle del presidente della Corte di Assise.

La prossima udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro è prevista per il 24 novembre quando, tra gli altri, verranno ascoltati il padre della vittima e la criminologa Roberta Bruzzone.

ANSA

Femminicidio di Martina Carbonaro, le parole di Alessio Tucci in aula

Alessio Tucci ha ricostruito il momento del delitto, avvenuto in un casolare abbandonato nei pressi dello stadio di Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025. “Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c’era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l’ho colpita”, ha detto Tucci.

Il messaggio era arrivato da un ragazzo che Martina Carbonaro aveva conosciuto on line e con il quale aveva un rapporto di amicizia. Coperto da un paravento, Tucci ha risposto alle domande del pm di Napoli Nord Alberto Della Valle, che in aula ha letto anche alcuni messaggi WhatApp dai quali si evince che Tucci l’atteggiamento di Tucci. “Il karma esiste, devi morire per amore”, “io vado dove sta questo e te lo uccido“, seguiti da altri messaggi con toni minacciosi in cui si fa riferimento anche a coltelli.

Nel corso dell’interrogatorio è stato ricostruito anche il percorso di avvicinamento al casolare, durante il quale Martina aveva ricevuto alcune telefonate dalla mamma, ma non aveva risposto.

L’ultimo colpo inferto a Martina mentre era a terra esanime

“Mentre la colpivo Martina era immobile… se ricordo l’ultimo colpo inferto? Ho il buio. Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l’ho presa in braccio e l’ho portata nella stanza (dove verrà poi trovata, ndr) e l’ho colpita un’ultima volta… avevo un mostro in me”, ha detto in aula Alessio Tucci, che ha risposto anche alle domande dell’avvocato di parte civile.

Il ventenne, che ha confessato di essere il responsabile del femminicidio di Martina Carbonaro, ha detto di non sapere perché ha inferto anche un ultimo colpo con la pietra quando Martina era esanime a terra. “Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia accumulata in quella giornata, non è una giustificazione, vorrei capire anch’io, è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito”, ha detto Tucci nel corso della testimonianza.

“L’ho abbracciata, gridato il suo nome, non rispondeva… dopo ho occultato il corpo”, ha aggiunto. Interrogato dal suo avvocato difensore Mario Mangazzo, Tucci ha ricordato di essersi fidanzato con Martina Carbonaro nel maggio 2023, quando lui aveva 16 anni e lei 12.