Femminicidio Pamela Genini a Milano, chi era la donna uccisa da Gianluca Soncin: aveva sfilato anche a Venezia

Pamela Genini voleva lasciarlo. E lui, Gianluca Soncin, l’ha uccisa a coltellate al culmine di una lite in casa. Sembra che alla base dell’ennesimo femminicidio, avvenuto nella serata di martedì 14 ottobre a Gorla, alla periferia di Milano, ci sia una relazione turbolenta tra vittima e killer. La scorsa estate avevano interrotto le vacanze all’Elba e lei era tornata casa da sola dopo che lui aveva minacciato di uccidere il suo cane. Ventinove anni, modella e imprenditrice, Genini era originaria di Strozza (Bergamo).

Femminicidio di Pamela Genini a Milano

Pamela Genini è stata uccisa a coltellate da Gianluca Soncin nella tarda serata di martedì 14 ottobre.

Il femminicidio è avvenuto a casa di lei, un appartamento nel quartiere Gorla alla periferia nord di Milano.

ANSA La polizia scientifica sul luogo del femminicidio

Dopo averla uccisa, quando la polizia ha fatto irruzione nell’abitazione, il killer ha tentato il suicidio ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

Modella e imprenditrice, chi era Pamela Genini

Originaria di Strozza, paesino in provincia di Bergamo, Pamela Genini aveva 29 anni.

Modella e imprenditrice, viveva tra Milano, Montecarlo e Dubai. Assieme a un’amica aveva creato una linea di bikini e costumi da bagno.

Aveva sfilato anche sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

In passato, quando aveva 19 anni, aveva partecipato a L’isola di Adamo ed Eva, reality show andato in onda su Deejay Tv condotto da Vladimir Luxuria.

La relazione con Gianluca Soncin

Da quanto emerso finora, Pamela Genini e Gianluca Soncin stavano insieme da circa un anno.

Il Corriere della Sera parla di un rapporto complicato e conflittuale tra i due. Sembra che il 52enne fosse violento e la minacciasse, anche se non risulterebbero denunce.

La polizia era già intervenuta alcuni mesi fa, come ha raccontato un vicino di casa di lei.

“Lui aveva citofonato a me per farsi aprire ma quando era salito al terzo piano, lei non gli aveva aperto e aveva chiamato il 112”, ha detto al Corriere.

I rapporti tra i due erano tesi da tempo e sembra che la 29enne volesse lasciarlo, come ha raccontato il suo ex fidanzato.

La vacanza interrotta

Il Giorno riferisce di una vacanza sull’isola d’Elba interrotta bruscamente la scorsa estate.

Dopo una lite la 29enne si sarebbe allontanata e sarebbe tornata a casa da sola, lui avrebbe minacciato di uccidere il cane di lei.