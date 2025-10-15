Femminicidio Pamela Genini a Milano, la vicina ha sentito "urla devastanti, è successo tutto in pochi minuti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In seguito al femminicidio di Pamela Genini a Milano, i vicini hanno raccontato di aver sentito “urla devastanti” e le ultime parole della 29enne prima che la Polizia sfondasse la porta. Gianluca Soncin, accusato di omicidio pluriaggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Indagini in corso sulla premeditazione e sui precedenti di violenza.

Il femminicidio Pamela Genini Milano e le testimonianze dei vicini

Nuovi dettagli emergono sul femminicidio di Pamela Genini a Milano, uccisa a 29 anni dal compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento di via Iglesias.

L’uomo, 52 anni, avrebbe colpito la donna con un coltello seghettato dopo essere riuscito a entrare in casa grazie a una copia delle chiavi. Come riportato da ANSA, tutto si è consumato in pochi minuti, mentre la vittima cercava di chiedere aiuto.

IPA Polizia davanti l’ingresso del condominio di Milano dov’è avvenuto il femminicidio di Pamela Genini

Una residente ha raccontato: “Ho sentito le urla, sono state molto toccanti. Devastanti. Poi altri vicini hanno chiamato la Polizia. È successo tutto molto velocemente”. Un’altra vicina ha aggiunto: “Già in passato era intervenuta la Polizia. Lei chiedeva aiuto sul pianerottolo. Si sentivano le urla sia da dentro che da fuori”.

Le ultime parole di Pamela Genini e l’arrivo della Polizia

Secondo la ricostruzione, Pamela Genini aveva telefonato al suo ex fidanzato poco prima dell’aggressione, chiedendo aiuto. L’uomo ha subito avvisato il 112, ma quando gli agenti sono arrivati e hanno sfondato la porta, per lei non c’era più nulla da fare.

I testimoni hanno riferito di aver sentito Pamela gridare “ti prego, ti prego, ti prego” pochi istanti prima del silenzio. Gli agenti, arrivati quasi subito, hanno sfondato la porta e trovato la 29enne già priva di vita sul terrazzo. Soncin era entrato di soppiatto nell’abitazione e l’aveva sorpresa alle spalle mentre era al telefono.

Una vicina ha ricordato: “Abbiamo sentito le urla, la polizia che sfondava la porta, i vicini che gridavano che la stavano per ammazzare”. Un’altra residente ha aggiunto che “ultimamente non si sentivano più litigi, ma non sembravano felici insieme”.

Le indagini e i precedenti di Soncin

Le indagini confermano una relazione segnata da episodi di controllo e minacce. Pamela aveva tentato di allontanarsi, trasferendosi a Milano dopo mesi di maltrattamenti mai denunciati. Soncin, secondo quanto appreso, aveva cominciato a impedirle di vedere le amiche e l’aveva minacciata anche durante una vacanza all’Isola d’Elba.

Gianluca Soncin è ora piantonato all’ospedale Niguarda, dopo aver tentato il suicidio subito dopo l’aggressione. Si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla PM Alessia Menegazzo.

Le indagini stanno verificando se Soncin avesse premeditato l’aggressione, come ipotizzato dagli inquirenti sulla base di comportamenti di controllo e minacce ripetute. L’uomo era già stato arrestato nel 2010 per una truffa internazionale.