Femminicidio Pamela Genini a Milano uccisa da Gianluca Soncin, l'uomo era stato arrestato nel 2010

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il nome di Gianluca Soncin, l’uomo responsabile del femminicidio di Pamela Genini, uccisa a coltellate a Milano, figura tra gli arrestati nel 2010 per una presunta associazione a delinquere specializzata nell’importazione di centinaia di automobili di lusso dalla Germania.

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano

Il femminicidio della 29enne Pamela Genini, uccisa a coltellate da Gianluca Soncin nel suo appartamento all’ultimo piano delle Residenze Iglesias 33 in zona Gorla a Milano, è avvenuto nella serata di martedì 14 ottobre.

La relazione tra i due era iniziata circa un anno fa e lei avrebbe più volte palesato l’intenzione di interromperla.

ANSA

Un’automobile della polizia sotto casa di Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a coltellate da Gianluca Soncin nella serata di martedì 14 ottobre.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da Il Giorno, lui si era presentato da lei probabilmente per convincerla a tornare insieme.

Alcuni abitanti del palazzo di fronte hanno assistito a parte dell’aggressione, terminata con gli ultimi fendenti fatali inferti.

Il tutto proprio mentre la polizia tentava di fare irruzione in casa.

Prima di essere placcato dai poliziotti, Soncin si è autoinferto due coltellate alla gola, non letali.

Chi è Gianluca Soncin

Il 52enne Gianluca Soncin è stato descritto come schivo e silenzioso, “di poche parole“, da chi lo ha incrociato in diverse occasioni in via Iglesias.

L’estate scorsa, Soncin e Pamela Genini si sarebbe recata all’isola d’Elba per trascorrere qualche giorno insieme al mare, ma la vacanza si sarebbe interrotta bruscamente.

Lei avrebbe deciso di andarsene dopo che – stando a quanto riportato da Il Giorno – Soncin avrebbe minacciato di uccidere il suo cane.

Il precedente arresto di Gianluca Soncin nel 2010

Sempre Il Giorno riporta la notizia di un precedente arresto nel 2010.

Il nome di Gianluca Soncin figura, infatti, nell’operazione con cui la Guardia di Finanza, quell’anno, smantellò una presunta associazione a delinquere specializzata nell’importazione di centinaia di automobili di lusso dalla Germania, per un valore commerciale pari a circa 30 milioni di euro.

Tra le 11 persone finite in manette, come disposto dell’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, figurava pure il nome di Gianluca Soncin.

L’uomo, originario di Biella ma residente a Cervia, all’epoca aveva 37 anni.