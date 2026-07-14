Femminicidio Pamela Genini, Francesco Dolci attacca il patrigno Pier Giuseppe Rota: "Signorino che va in tv"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima e atteso come testimone per ricostruire le ultime ore della ragazza, rompe il silenzio dopo l’ultimo attacco nei suoi confronti. Risponde a Giuseppe Rota, che si dice certo dell’ossessione dell’uomo per Pamela. Dolci replica prendendo di mira il patrigno della ragazza e sottolineando che “è chiaro il loro rapporto“. Poi aggiunge di sapere benissimo cosa faccia l’uomo: “Va a fare il signorino in tv”.

Dolci ascoltato come testimone

Francesco Dolci sarà ascoltato come testimone in qualità del ruolo che ha svolto nella serata del femminicidio di Pamela Genini. Infatti Pamela era in contatto con Dolci per farsi aiutare. Lo ricorda lo stesso ex fidanzato, che sottolinea come, tutte le volte in cui lei aveva bisogno, non le avesse mai negato il suo aiuto.

“Anche quando avevo deciso di lasciarla, tutte le volte che Pamela aveva bisogno veniva da me“, spiega. E aggiunge: “Non andava da quel signorino che va in televisione, che non è il padre di Pamela, ma vive nella casa di Pamela e si fa grande anche sui sacrifici di Pamela”.

Il riferimento è a Giuseppe Rota, il patrigno della ragazza, che “continua sempre ad attaccarmi e a denigrarmi. So benissimo cosa va a fare”.

Dolci contro Rota

Francesco Dolci prosegue nell’attacco a Rota, dopo che quest’ultimo aveva già preso parola contro di lui. È una risposta, quella di Dolci, che arriva a un giorno di distanza.

A Morning News dice: “Giuseppe Rota dovrebbe prima di tutto chiedersi perché Pamela non lo avesse mai chiamato e non chiamasse la famiglia”.

Aggiunge che nel telefono bianco ci sono chat chiare, così come nelle carte del processo di Bergamo, sul rapporto tra Pamela e il patrigno. “Che la smetta il patrigno, anzi il compagno perché non ha la residenza lì”, commenta.

Cosa aveva detto il compagno della madre di Pamela

Giuseppe Rota, avvicinato dai giornalisti, ha risposto ad alcune domande sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, avvenuta ormai 4 mesi fa.

Secondo Rota “è un enigma perché è passato troppo tempo”. Dice che la speranza di trovarla c’è ancora. Sull’aspetto dell’ “ossessione” di Dolci, Rota dice di esserne convinto.

“Aveva già segnali di ossessione per Pamela”, conferma. Sulla relazione, Rota dice che ci sono messaggi che contraddicono quanto detto da Dolci, ma “non vogliamo più fare spettacolo mediatico, perché non serve”.