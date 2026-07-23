Femminicidio Pamela Genini, Francesco Dolci riceve una lettera con minacce di morte: "Viscido sporco verme"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesco Dolci ha ricevuto una lettera anonima e minatoria. In questa si leggono frasi come "devi morire" e diversi altri insulti all’indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Dolci dichiara di essere spaventato per sé e pensando ai familiari, perché tra i tanti insulti ci sono anche minacce di morte o di altre pratiche violente ai suoi danni. È stata informata la polizia.

Lettera di minaccia a Francesco Dolci

Durante la puntata di Morning News Francesco Dolci, indagato per il caso di profanazione della tomba di Pamela Genini, ha fatto sapere di essere stato minacciato con una lettera anonima.

Nella puntata sono stati mostrati alcuni estratti della lettera ricevuta. Comprendono insulti, come "essere viscido e meschino", fino a minacce di morte. C’è un invito al fatto che lo arrestino e anche che qualcuno in carcere gli possa far passare le pene dell’inferno.

C’è anche un riferimento al nome "Francesco" che, per chi ha scritto la lettera, sarebbe solo un’offesa da pronunciare in confronto al santo che porta il suo stesso nome.

Il contenuto della lettera

Nella lettera, oltre al riferimento a San Francesco e agli insulti a Francesco Dolci su quanto possa essere "viscido" o ancora "brutto malvagio", si fa riferimento direttamente al caso di Pamela.

Dagli estratti mostrati in puntata si legge: "fai trovare la testa di Pamela, bestia. Sei la peggior bestia che esiste sulla terra".

Poi, ancora in riferimento alla madre di Pamela: "Una ha ragione. Tu sei una m**da. Sei lo sterco umano, neanche come concime servi, maledetto".

Dolci teme per sé e per la sua famiglia

Accanto all’inviata di Morning News, Francesco Dolci dichiara di essere spaventato per sé e per i suoi familiari. Tra i messaggi minatori – parla al plurale, quindi non soltanto del caso citato in trasmissione – ci sarebbero minacce gravi.

L’indagato cita un soggetto che dice: "Mi vuole tagliare la testa, mi vuole stu**are, che con i denti ci fa una collana".

Le minacce ricevute sotto forma di lettera sono state consegnate alla polizia. Insieme a queste ci sono diverse altre denunce, comunicate come gli atti vandalici contro la cassetta della posta presso l’abitazione di Dolci.